RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 02.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 02.09.2026. Premijer u Gospiću objavio: opasan otpad za sada se ne miče - prva faza prekrivanje. Prvi put nakon neprimjerenog ponašanja sa zaposlenicom županije - lički župan govori za RTL Danas. Splitsko odlagalište Karepovac zatvoreno za okolne gradove i općine. Gdje će sada s tonama otpada? Policija i DORH u čakovečkoj bolnici. I ministarstvo šalje inspekciju zbog smrti mladog poduzetnika u čekaonici. Varaždin prvi kontinentalni grad koji kreće u zabranu noćne prodaje alkohola. Podigao srednji prst u policijsku kameru u Bjelovaru. Dobio prijavu zbog vrijeđanja službene osobe.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska