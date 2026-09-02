RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 02.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 02.09.2026. Premijer u Gospiću, predstavio plan sanacije otpada, dočekala ga voda iz slavine - dio prosvjednika bojkotirao. Za RTL Danas prvi put nakon skandala govori župan Petry. Policija i DORH u čakovečkoj bolnici zbog smrti mladog poduzetnika u čekaonici. Radnik iz BIH veličao Mladića, pa uhićen u Korenici. (ITT) Osuđenog ratnog zločinca slavili u Banjoj Luci. Zelenski upozorava svijet da nebo nad Rusijom više nije sigurno - Putin to nazvao državnim terorizmom na koji će odgovoriti. Varaždin prvi kontinentalni grad koji zabranjuje večernju prodaju alkohola - kažnjavat će i ispijanje na cesti. Sreća u Dinamu - vratio se reprezentativac Ivanušec! Tuga u Hajduku - preminula legenda Poljuda Ivan Gudelj.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska