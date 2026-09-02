RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 02.09.2026.

RTL Direkt ,
Teme dana 02.09.2026. Gašenje Radija 101 ili gašenje reforme obrazovanja? Male plaće učitelja ili COVID mjere? Što je najviše ljutilo Hrvate i hoće li subotnji prosvjed za Liku biti masovan? Zbog virusa Zapadnog Nila, u ljekarnama navala na repelente: koji su simptomi i kako se zaštititi? Od sutra novi toplinski val, i Varaždin zabranio prodaju alkohola nakon 22 sata, Helen Mirren nosi sako hrvatske dizajnerice. Ukida se emisija Zorana Kesića. Satiričara i najglasnijeg Vučićevog kritičara. MOLIM? Od nove Mimare preko eura za poljoprivrednike do roaminga: kako Europska Unija utječe na vaš život. Zagrebački šarmer, stand up komičar i glazbenik kojeg su nazivali hrvatskim Sinatrom: opraštamo se od Stjepana JImmya Stanića.Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska