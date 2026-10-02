RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 02.10.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 02.10.2026. ANUŠIĆ: ZAUSTAVITE SRBIJU! Ministar Anušić prozvao Srbiju zbog gomilanja naoružanja. Vrijeme je da Europa intervenira. PUTOVANJE I ČAŠĆENJE SDP-ova europarlamentarka povela i častila članove obitelji u Strasbourg. Predstavila ih kao stručnjake. Brani se administrativnom pogreškom. INFLACIJA I DALJE RASTE Inflacija u Hrvatskoj nezaustavljivo raste. U rujnu 4.7% Dobra vijest: od utorka ipak jeftinije gorivo. KAOS U FRANCUSKOJ Radikalno nezadovoljstvo francuskih srednjoškolaca. Paljenjem i demoliranjem protiv loših uvjeta! Više od 2 tisuće uhićenih. FORMULA NA RTL-u Vikend u znaku Velike Nagrade Bahreina! Održana dva treninga. Najbrži Verstappen i Leclerc.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska