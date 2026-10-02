Stanje nacije - Sezona 26 - Stanje nacije 02.10.2026.

Stanje nacije ,
dobrodošli u 120-tu emisiju Stanja nacije. Točno toliko, 120 godina, doživio je i Mojsije u potrazi za Obećanom zemljom. Umro je kad ju je vidio a i nama se čini da nećemo dugo jer ako ovo nije obećana zemlja ne znam što je. Pazite sad - Hrvati su preuzeli vlast u Srbiji, Zagreb je riješio svoje prometne probleme, sidrene cijene su digle sidro, u Križevcima je počeo Krexit, a Zvone Boban se navukao na stihove Dobriše Cesarića. Stanje nacije kakvo se samo poželjeti može.Prikaži više
Sezona 26Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Država: Hrvatska
Sezona 5Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 4Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 3Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 2Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 1Politička satira Stanje nacije predstavlja jedinstvenu emisiju koja savršeno odražava Zorana Šprajca i njegov sarkastičan i ironičan pristup obrađivanju aktualnih tema, javnog prozivanja i postavljanja pitanja čiji odgovori zanimaju sve nas. Stanje nacije istražuje dublje slojeve društva, koristeći sarkazam i ironiju kako bi izazvala smijeh, ali istovremeno potaknula ozbiljno razmišljanje. Zoran Šprajc, dugogodišnji novinar s prepoznatljivim stilom, bavi se različitim temama koje oblikuju društvo i politički pejzaž, koristeći se sarkazmom i ironijom kako bi istaknuo apsurdnosti i nelogičnosti u politici i društvu. Kroz svoj jedinstveni pristup, Stanje nacije pruža gledateljima ne samo informacije, već i zabavu i razmišljanje. Bez obzira na politički angažman gledatelja, emisija uspijeva zadovoljiti široki spektar interesa, istražujući politiku, društvo i kulturu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska