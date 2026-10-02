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Stanje nacije ,

Sezona 26 Epizoda 12

dobrodošli u 120-tu emisiju Stanja nacije. Točno toliko, 120 godina, doživio je i Mojsije u potrazi za Obećanom zemljom. Umro je kad ju je vidio a i nama se čini da nećemo dugo jer ako ovo nije obećana zemlja ne znam što je. Pazite sad - Hrvati su preuzeli vlast u Srbiji, Zagreb je riješio svoje prometne probleme, sidrene cijene su digle sidro, u Križevcima je počeo Krexit, a Zvone Boban se navukao na stihove Dobriše Cesarića. Stanje nacije kakvo se samo poželjeti može.

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29:26
Stanje nacije - Sezona 26 - Stanje nacije 02.10.2026.

Stanje nacije 02.10.2026.

dobrodošli u 120-tu emisiju Stanja nacije. Točno toliko, 120 godina, doživio je i Mojsije u potrazi za Obećanom zemljom. Umro je kad ju je vidio a i nama se čini da nećemo dugo jer ako ovo nije obećana zemlja ne znam što je. Pazite sad - Hrvati su preuzeli vlast u Srbiji, Zagreb je riješio svoje prometne probleme, sidrene cijene su digle sidro, u Križevcima je počeo Krexit, a Zvone Boban se navukao na stihove Dobriše Cesarića. Stanje nacije kakvo se samo poželjeti može.
34:57
Stanje nacije - Sezona 26 - Stanje nacije 25.09.2026.

Stanje nacije 25.09.2026.

Teme dana 25.09.2026. Iza nas je još jedan divan tjedan u kojem smo dobili sidrene cijene a jedna žena je umjesto 6 godina dobila samo 6 mjeseci zatvora. Istodobno su u splitskoj zračnoj luci uhićeni kralj Trpimir i knez Ladislav a Uskok je u potrazi za Vedranom Pavlekom ušao u Hrvatski nogometni savez. Ministar Šušnjar se osvjedočio da benzin nije tako skup kako se ljudi žale a njegova stranka je zatražila osnivanje Teškaških renđera koje bi vodio Ćipe Norris. Ako vam to nije dosta treba reći i da je ovog tjedna počela škloa. Pa krenimo.
29:57
Stanje nacije - Sezona 26 - Stanje nacije 18.09.2026.

Stanje nacije 18.09.2026.

'Stanje nacije' vraća se na s novim epizodama nagrađivane satirično-informativne emisije koju vodi Zoran Šprajc. U svom prepoznatljivom stilu emisija donosi drugačiji pogled na aktualne društvene teme, spajajući ozbiljnu analizu, britku satiru i humorističan komentar događaja koji obilježavaju svakodnevicu. Uz dobro poznate rubrike poput „Vijesti iz povijesti“ i „Vijesti iz budućnosti“, gledatelje očekuju i komentari Borne Sora, stručnjaka za sve teme svijeta, kao i nova lica u ekipi. 'Stanje nacije' i dalje donosi jedinstven spoj informiranja i satire, pružajući pogled na aktualnosti iz potpuno drugačije perspektive.

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  • Sezona 26

  • Sezona 5

  • Sezona 4

  • Sezona 3

  • Sezona 2

  • Sezona 1