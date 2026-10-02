RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 02.10.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 02.10.2026. INFLACIJA UBRZAVA Inflacija u rujnu 4.7% Dobra vijest: od utorka ipak jeftinije gorivo. ČASTILA JAVNIM NOVCEM Nemoralan potez SDP-ove europarlamentarke - povela i častila prijatelj i članove obitelji u Strasbourgu. Predstavila ih kao stručnjake. NAORUŽAVANJE SRBIJE Ministar Anušić prozvao Srbiju i Vučića zbog gomilanja naoružanja! Premijer to nazvao šoping-manijom. KAOS U FRANCUSKOJ Kulminira nezadovoljstvo francuskih srednjoškolaca. Više od 2 tisuće uhićenih! Za RTL danas govori i Hrvatica iz žarišta nereda. OŠTRA PORUKA S JUGA Oštra poruka Torcide Plenkoviću - žele dva nova stadiona u Splitu - sve ostalo nazvali izdajom nacionalnih interesa. REKORDERI PO IZOSTANCIMA Dalmatinski srednjoškolci najčešće izostaju iz škole - Splitsko-dalmatinska županija rekorder. Vikend u znaku Velike Nagrade Bahreina. Održana dva treninga. Najbrži Verstappen i Leclerc.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska