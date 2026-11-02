RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 02.11.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 02.11.2026. Po nalogu USKOK-a policija je jutros pokrenula uhićenja i hitne dokazne radne poput pretresa protiv više osoba zbog sumnje u korupciju u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih ratnih veterana. Trojica hrvatskih pomoraca bila su na katarskom tankeru pogođenom u Perzijskom zaljevu. Nitko od njih, kao ni ostali članovi posade, nije ozlijeđen. Vlada je potvrdila nove cijene goriva koje ćemo plaćati od ponoći. Logopetska usluga mora biti javna i dostupna, ali to sada nije tako - poručuju u SDP-u te upozoravaju na regionalne razlike i kronično duge liste čekanja. Nakon dvije godine pada, broj poroda u Hrvatskoj ponovno raste. U Hrvatskoj je sutra Dan nacionalne sućuti povodom smrti Mate Miše Kovača. A u zagrebačkoj Maloj dvorani Lisinski održana je komemoracija za Gorana Baru, čuvenog hrvatskog rock-glazbenika i frontmana grupe Majki. Uznemirujuća vijest stiže iz Sjedinjenih Država gdje se zrakoplov srušio usred naselja. A u SAD-u se sutra održavaju važni i neizvijesni međuizbori. Građani na polovici četverogodišnjeg predsjedničkog mandata. Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se uoči kvalifikacijskih utakmica za Europsko prvenstvo 2028.-e. Povijest Formule 1 ispisana je u Meksiku. Kimi Antonelli novi je svjetski prvak i najmlađi prvak u povijesti ovog sporta.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Država: Hrvatska