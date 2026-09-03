RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 03.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 03.09.2026. U nastavku suđenja u aferi "Po babi i stričevima", na sudu su se pojavila dva optuženika nekadašnji Plenkovićev ministar Josip Aladrović te bivši HDZ-ov gradonačelnik Županje, Damir Juzbašić. Dva su dana do velikog prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' koji će se održati u Zagrebu zbog 37 tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću na prostoru nekadašnjeg PPK Velebit. Stotinu ilegalnih migranata otkriveno je kod Gradiške. A upravo zbog migranata - veliki prosvjedi diljem Španjolske. Iran je jutros raketama i dronovima napao američke vojne baze u Kuvajtu. Baranja je domaćin 71-og Svjetskog natjecanja u oranju. Hollywoodskoj legendi Georgu Clooneyu na otvaranju 83. Venecijanskog filmskog festivala. Neobična akcija spašavanja u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji. Bivši igrač Hajduka, Španjolac Iker Almena službeno je novi igrač Dinama. Kraj za Dinu Prižmića i Donnu Vekić na Us Openu.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska