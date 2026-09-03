RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 03.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 03.09.2026. 96 ilegalnih migranata otkriveno je kod Gradiške u suradnji hrvatske i BIH policije. Suđenje u aferi "Po babi i stričevima", na sudu bivši ministar Aladrović Za RTL Danas govori direktor tvrtke zadužen za prekrivanje otpada u Lici. Baranja domaćin 71-og Svjetskog natjecanja u oranju - stigli natjecatelji iz 26 zemalja. Holivudska legenda George Clooney primio zlatnog lava za životno djelo. Hrvatska trkačica Matea Parlov Koštro osvojila brončanu medalju u polumaratonu na Mediteranskim igrama u Tarantu.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska