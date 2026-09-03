RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 03.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 03.09.2026. Spriječen ulazak ilegalnih migranata u Hrvatsku. U jednom danu njih stotinjak iz BIH. Policija digla i dronove. Prosvjednicima za LIku stigla podrška predsjendika. Vlasnik tvrtke koja će prekrivati otpad u Gospiću ekluzivno za RTL Danas - Folija može stajati godinama. Tijelo Ratka Mladića u Srbiji. Vučić najavio desetke tisuća na sprovodu ratnog zločinca! Analiziramo - kako će reagirati Europa? Eskalacija rata tajnih službi. Od špijuna i hakera, do dronova i sabotaža - Europa optužuje Rusiju. Moskva odgovara - dokaza nema. U Baranji se natječu najbolji svjetski orači. U Prelogu natjecanje i festival balonaša. Modrić nastavlja u hrvatskom dresu. Poručio: Bilić je dobar potez saveza.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska