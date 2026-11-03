RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 03.11.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 03.11.2026. Dan je nacionalne sućuti u povodu smrti pjevača Mate Miše Kovača. Split, u koji se uskoro uključujemo uživo, priprema se za veliki javni oproštaj od legendarnog glazbenika koji će se danas održati na stadionu Poljud uz izravan prijenos na RTL-u i platformi Voyo. Dobre vijesti stižu za sve studente! Od iduće godine uvodi se model priznavanja studentskog rada u mirovinski staž. Studentima će se 500 sati studentskog rada priznavati kao šest mjeseci mirovinskog staža. Policija je u Madridu uklonila prosvjedni kamp na trgu Puerta del Sol. Amerikanci izlaze na izbore, takozvane međuizbore na polovici mandata Donalda Trumpa - koji bi potencijalno mogli odrediti i njegove preostale dvije godine u Bijeloj kući. Na Himalaji tragedija pri sudaru helikoptera. Grad Zagreb dobiva još tisuću novih javnih bicikala Bajs. Kako zaštititi korisnike na internetu i osigurati odgovornost velikih digitalnih platformi? Preminuo je đakovačko-osječki nadbiskup u miru, mons. Marin Srakić u 89. godini života i 66. godini svećeništva. Hrvatska rukometna reprezentacija sutra protiv Litve na Gripama igra prvu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2028-me. Filip Hrgović danas će biti gost sportskih minuta RTL-a Danas u 19 sati.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Država: Hrvatska