RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 04.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 04.09.2026. U Gospiću posljednje pripreme za sutrašnji prosvjed u Zagrebu: "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" zbog 37 tona ilegalno odbačenog između ostalog i opasnog otpada. Iako se danas na sudu u Zlataru očekivala presuda 40-godišnjem tokaru optuženom za prijetnje premijeru Plenkoviću, rasprava je odgođena. Vlada je donijela odluku o kupnji 18 južnokorejskih samohodnih lansera raketa s pripadajućim raketama. Nakon što je jučer tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića avionom vlade Srbije dopremljeno u Beograd - njegova obitelj iznijela je detalje pokopa i optužila liječnike u Haagu za nesavjesno liječenje i Mladićevo ubojstvo. Na javne pozive za ugradnju dizala i uređenje pročelja prijavilo se ukupno 596 zgrada, od čega 480 za dizala i 116 za pročelja. Dobre vijesti iz Nepala. Devet dana nakon katastrofe pronađene su dvije žive osobe u tunelu tamošnje hidroelektrane. Zagreb je dobio stalnu zračnu vezu s Kinom. Zrakoplov kineskog avioprijevoznika Air China sletio je u Zagreb. Na Poljudu je danas održana komemoracija za legendarnog nogometaša Hajduka Ivana Gudelja. Drugi tenisač svijeta njemac Alexander Zverev plasirao se u treće kolo US Opena. U ovim trenucima završio je prvi slobodni trening uoči Velike nagrade Italije. Najbrži je bio Ferarijev Charles Leclerc.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska