RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 04.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 04.09.2026. Uživo iz Gospića: Posljednje pripreme uoči prosvjeda u Zagrebu zbog ilegalnog otpada! Premijer poručio - otpad će biti prekriven do sredine listopada. Vlada odobrila kupnju južnokorejskih lansera raketa koje imaju domet više od 300 kilometara! Posao vrijedan pola milijarde eura. RTL prvi donosi: od početka godine hrvatskim autocestama prošlo milijun i 690 tisuća vozila više nego prošle godine. Prvi put u povijesti Hrvatska i Kina povezane zračnom linijom. U Zagreb sletio prvi zrakoplov iz Pekinga. Leclerc najbrži na prvom treningu uoči velike nagrade Italije. U Monzi okršaj Mercedesa i Ferrarija.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska