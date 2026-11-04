RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 04.11.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 04.11.2026. Stranka Donalda Trumpa izgubila je većinu u oba doma Kongresa. Prema trenutnim podacima CNN-a, demokratima odlazi 54 od 100 mjesta u Senatu, te 231 mjesto od 435 u Zastupničkom domu. Cijene u Hrvatskoj i dalje rastu, a inflacija na godišnjoj razini ubrzava već 3 mjeseca. Cjepivo protiv gripe stiglo je u Hrvatsku, a početak cijepljenja očekuje se već sutra! Potvrdio je to ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Prema udjelu stanovnika s pretilošću, Hrvatska je među prvima u Europskoj uniji, a jedan je od glavnih problema to što se debljina ne smatra bolešću. Pravni fakultet u Zagrebu obilježava 250 godina postojanja. Zagreb ima novu adventsku titulu - proglašen je najboljim gradom u Europi za božićne blagdane za 2026. godinu. Rukometna reprezentacija danas Otvara kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2028. Aktualni prvak Lige prvaka nije imao milosti prema svojim suparnicima. Iz Villareala se vraćaju s velikih 6:0.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Država: Hrvatska