RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 05.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 05.09.2026. "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" - tisuće prosvjednika ispunile su glavni zagrebački trg. Na Trgu bana Jelačića inicijativa "Gospić je naš dom" organizirala je prosvjed zbog afere s desecima tisuća tona otpada nezakonito odloženog na području Gospića. Prosvjedovalo se danas i u Šibeniku i Rijeci, gdje je pod geslom „Život je dar“ održan Hod za život. U Beogradu je održava komemoracija za ratnog zločinca Ratka Mladića. Nakon četiri godine stanke, u Kloštar Ivanić vratili su se najljepši konji i najbolje kočije. RTL Hrvatska je i ove godine, uoči početka nove školske godine, organizirala Dan otvorenih vrata za prvašiće i to ovdje, u našem studiju. Luka Modrić ostaje kapetan hrvatske nogometne reprezentacije.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska