RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 05.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 05.09.2026. Građani ispunili glavni zagrebački trg - prosvjedovali zbog ilegalnog otpada. Prosvjednici stigli iz cijele Hrvatske. Ekskluzivno istraživanje - koga građani smatraju najvećim krivcem zbog otpada u Lici? Gošća ministrica zdravstva Irena Hrstić. Od Severine i Nine Badrić do oporbe - na hod za Liku stigli brojni poznati. U Beogradu komemoracija ratnom zločincu Ratku Mladiću! Vučić najavio kandidaturu za premijera i uputio oštru poruku Plenkoviću i Piculi. Vodimo vas na gastroposlasticu - štrudlafest u Jaškovo. Bili smo i na izložbi najljepših konja u Kloštar Ivaniću. Modrić ostaje i vodi Hrvatsku u Ligi nacija. HNS je potvrdio vijest koju je donio RTL DANAS, za RTL govori Stipe Pletikosa. Senzacija u Monzi- RTL uživo s kultne staze.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska