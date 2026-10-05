RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 05.10.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 05.10.2026. Darijana Filipović nova je hrvatska članica Predsjedništva BiH. Nakon osam godina Željka Komšića, koji je biran i glasovima Bošnjaka, kandidatkinja HDZ-a BIH Izabrana je hrvatskim glasovima. Na Svjetski dan učitelja predstavnici triju obrazovnih i znanstvenih sindikata podsjetili su Vladu kako već ovog tjedna očekuju poziv na pregovore o osnovici plaće i drugim materijalnim pravima za oko 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Dobra vijest za vozača, Vlada je objavila nove, niže cijene goriva. Nakon pojačane policijske vikend kontrole prometnih prekršaja - titula neslavnog rekordera pripala je 58-godišnjaku koji je napuhao nestvarnih 5.41 promil - izvijestila je osječko-baranjska policija. Kaos u Francuskoj se nastavlja. Više od 400 škola diljem Francuske potpuno je ili djelomično zatvoreno zbog vala učeničkih prosvjeda koji su zahvatili zemlju, rekao je ministar obrazovanja. Španjolski premijer raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 29. studenoga. Tisuće ljudi Okupile su se u Tarragoni na najvećem natjecanju u izgradnji ljudskih kula na svijetu. Nakon teškog poraza na Rujevici protiv Engleske Vatrene sutra u 4. kolu Lige Nacija na Poljudu čeka Španjolska.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska