RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 05.10.2026.

RTL Danas 19:00 2026 05.10.2026. 1077547 2026 Sezona: Sezona 26

Teme dana 05.10.2026. EKSKLUZIVNO UOČI ŠPANJOLSKE Sutra novi test na rasprodanom Poljudu za reprezentaciju i izbornika Bilića. Ekskluzivno za RTL Danas govore - bivši Vatreni - Darijo Srna i Joe Šimunić. Uživo iz Splita. ODRŽALI OBEĆANJE Na utakmicu u Split dolazi i bračni par iz Philadelphije kojeg su na vjenčanju iznenadili hrvatski navijači i pozvali ih na medeni mjesec u Hrvatsku. OTPAD NAPUŠTA LIKU Počelo uklanjanje neopasnog otpada iz Gospića i privremeno prekrivanje zakopanog. Prvi kamioni krenuli prema cementarama. FILIPOVIĆ UŠLA U PREDSJEDNIŠTVO Gotova izborna utrka u Bosni i Hercegovini. U predsjedništvo ulazi hrvatska predstavnica Darijana Filipović. Komšić razočaran, javio se i Plenković. Uživo iz Sarajeva Ana Mlinarić. ZDRAVSTVENA PRIJETNJA Kuga u Sibiru. 200 ljudi u izolaciji nakon što je mlada znanstvenica umrla od bakterija iz razbijene epruvete. U Hrvatskoj obustavljeno cjepivo protiv tuberkuloze za novorođenčad. SUMMIT "MED 9" U SPLITU Split od sutra najčuvaniji grad Europe. Sprema se blokada grada zbog summita Mediteranskih zemalja. Dolazi Macron, Giorgia Meloni, Ursula von der Layen.