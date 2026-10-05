RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 05.10.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 05.10.2026. EKSKLUZIVNO UOČI ŠPANJOLSKE Sutra novi test na rasprodanom Poljudu za reprezentaciju i izbornika Bilića. Ekskluzivno za RTL Danas govore - bivši Vatreni - Darijo Srna i Joe Šimunić. Uživo iz Splita. ODRŽALI OBEĆANJE Na utakmicu u Split dolazi i bračni par iz Philadelphije kojeg su na vjenčanju iznenadili hrvatski navijači i pozvali ih na medeni mjesec u Hrvatsku. OTPAD NAPUŠTA LIKU Počelo uklanjanje neopasnog otpada iz Gospića i privremeno prekrivanje zakopanog. Prvi kamioni krenuli prema cementarama. FILIPOVIĆ UŠLA U PREDSJEDNIŠTVO Gotova izborna utrka u Bosni i Hercegovini. U predsjedništvo ulazi hrvatska predstavnica Darijana Filipović. Komšić razočaran, javio se i Plenković. Uživo iz Sarajeva Ana Mlinarić. ZDRAVSTVENA PRIJETNJA Kuga u Sibiru. 200 ljudi u izolaciji nakon što je mlada znanstvenica umrla od bakterija iz razbijene epruvete. U Hrvatskoj obustavljeno cjepivo protiv tuberkuloze za novorođenčad. SUMMIT "MED 9" U SPLITU Split od sutra najčuvaniji grad Europe. Sprema se blokada grada zbog summita Mediteranskih zemalja. Dolazi Macron, Giorgia Meloni, Ursula von der Layen.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska