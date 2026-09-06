RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 06.09.2026.

RTL Danas 19:00 2026 06.09.2026. 1068846 2026 Sezona: Sezona 26

Teme dana 06.09.2026. Veliki požari u BiH. Izgorjele kuće, u gašenju pomažu dva hrvatska kanadera. Dim prekrio i Dalmaciju. Osjetljive skupine građana upozorene da ne izlaze van. Teče tromjesečni rok za uklanjanje otpada iz Gospića. Koliko je afera utjecala na rejting stranaka i političara - imamo novi CRO Demoskop. 400 tisuća učenika kreće u školu. U prvi razred će i sijamske blizanke Valentina i Kristina. Mandarine na stablima, proizvođači u dolini Neretve na mukama. Hoće li voćna muha ugroziti urod? Bili smo u Donjoj Stubici na zračnom spektaklu u čast legendarnom pilotu Rudolfu Perešinu. I sa 600 vatrogasaca na natjecanju u znanju is pretnosti na Jarunu. Prvi Talijan pobjednik u Monzi nakon 60 godina: KImi Antoneli prvi nakon starta sa začelja i crvene zastave zbog izlijetanja Leclerca.

Država: Hrvatska

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