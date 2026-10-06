RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 06.10.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 06.10.2026. Roditelji djece koja su primila povučeno cjepivo ne trebaju poduzimati posebne mjere, niti ih voditi na preventivne pretrage ako dijete nema simptome, poručuju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Zbog pronalaska sumnjivog otpada, obustavljeni su radovi na gradilištu Termi Jodno u Sisku. Preminula još jedna žrtva velikog požara u Omišu, objavili su iz zagrebačkog KBC-a Sestre milosrdnice. Pišu kako je unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima od posljedica teških ozljeda preminula 41-ogodišnja pacijentica. Udruga Glas poduzetnika i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače za vikend su najavile prosvjed „Dosta je nameta“. Jedan trgovački brod je potopljen, a drugi pogođen u napadu dronovima u Crnom moru kod Bugarske. U Francuskoj je počeo novi prosvjed zbog stanja u školama koji bi mogao biti najveći do sada. Sukobi prosvjednika i policije izbili su ispred zgrade kosovske vlade u Prištini, tijekom prosvjeda na kojem se tražila izmjena zakona o Specijaliziranim sudskim vijećima u Haagu. U Kini humano-idni roboti stigli su na ispomoć prometnoj policiji. Već sada mogu usmjeravati promet na raskrižjima, pomagati u održavanju reda i davati informacije građanima i turistima. Hrvatska nogometna reprezentacija danas u Splitu čeka svjetske prvake Španjolce u 4.-om kolu Lige Nacija.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska