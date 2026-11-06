RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 06.11.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 06.11.2026. Kriza u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice se produbljuje. Još jedan radiolog odlučio je napustiti bolnicu. Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je s ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom Petrovačku dolu kod Vukovara. Papa Lav krenuo je na turneju Južnom Amerikom gdje će posjetiti Urugvaj, Argentinu i Peruu. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi se mogao postići veliki sporazum o okončanju rata u Ukrajini. Kako RTL Danas doznaje od utorka gorivo pojeftinjuje. O aktualnom stanju sanacije otpada u Gospiću direktor Fonda za zaštitu okoliša izvijestio je čelne ljude županije, kao i predstavnike poljoprivrednika. Svečano su prisegnuli ročnici četvrtog naraštaja na temeljnom vojnom osposobljavanju. Fantastičan debi na klupi Dinama upisao je Jerko Leko. U ulozi privremenog trenera hrabro je iskoračio na teren Sunderlanda s čak pet promjena. Neugodno europsko iznenađenje za Hajduk. Splićani su u trećem kolu Konferencijske lige izgubili na gostovanju kod Lincoln Red Impsa s minimalnih 1:0.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Država: Hrvatska