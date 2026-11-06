RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 06.11.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 06.11.2026. NOVI OTKAZI U BOLNICI Ne smiruje se pobuna u bolnici Sestre milosrdnice - još dvoje radiologa dalo otkaz zbog povratka Dijane Zadravec. ŠOK U DARUVARU Gasi se tvornica za preradu ribe u Daruvaru - bez posla ostaje 130 radnika. JEFTINIJE GORIVO Dobre vijesti za vozače - od utorka veliko pojeftinjenje goriva. LAV U JUŽNOJ AMERICI Papa na svom najdužem inozemnom putovanju - provest će 12 dana u Južnoj Americi. KARIJES PROTIV ČETKICE Porazna oralna higijena - svaki peti Hrvat lani imao karijes, svakom 11-tom izvađen zub. DOBAR POSAO U ENGLESKOJ Senzacija Dinama u Engleskoj - ostaje li Jerko Leko ako Modri pobijede Varaždin ili ipak stiže španjolski trener?Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska
Teme danaSredišnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: Informativni program, Infromativni programDržava: Hrvatska