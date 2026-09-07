RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 07.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 07.09.2026. Počela je nova školska godina za 296 tisuća i 500 osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. A 20 prvašića, odnosno stotinjak učenika osnovne škole u Donjem Dragonošcu nastavu će, umjesto u školi, pohađati u prostorijama vatrogasnog doma. U Beogradu je u tijeku pokop ratnog zločinca Ratka Mladića- na koji su stigle tisuće iz raznih dijelova Republike Srpske i Srbije. Desno-ekstremistička Alternativa za Njemačku AFD ostvarila je pobjedu na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt sa 44 posto glasova. Zbog požara koji bukte u Bosni i Hercegovini gotovo cijela Dalmacija je i dalje prekrivena oblakom dima i mirisom paljevine. A još uvijek se ne zna uzrok velikog požara u Omišu, koji je buknuo 13. kolovoza. Ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, rekao da su zatražena dodatna vještačenja, ali nije htio otkriti više informacija. Ministar unutarnjih poslova prisustvovao je obilježavanju 36. godišnjice osnutka Antiterorističke jedinice Lučko. U vojarni u Našicama održan je ispraćaj 18.-og kontingenta hrvatske vojske u NATO-vu misiju u Poljsku. Najveća svjetska parada cvijeća održana je u Nizozemskoj. Slaven Bilić objavio je svoj prvi popis nakon dolaska na klupu. Hajduk je uvjerljivo slavio s 4:0 protiv Rudeša sinoć u Velikoj Gorici i zasjeo je na vrhu ljestvice Supersport HNL-a.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska