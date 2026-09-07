RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 07.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 07.09.2026. U školskim klupama više od 443 tisuće učenika. U Zagrebu učenici u vatrogasnim domu, u Stobreču u novim učionicama. USKOK objavio nova izvješća. Divlje odlagalište u Gospiću zagadilo podzemne vode mikroplastikom, onečišćenje i u Varaždinu. Tisuće na sprovodu ratnog zločinca Ratka Mladića. Je li ovo kraj puta Srbije prema Europskoj Uniji, uživo iz Beograda Ana Mlinarić. Desno-ekstremistička Alternativa za Njemačku AFD ostvarila povijesnu pobjedu u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. ATJ Lučko, najelitnija postrojba policije slavi 36. obljetnicu. Novi kontigent hrvatskih vojnika ide u misiju u Poljsku. Slaven Bilić ekskluzivno za RTL Sport: Modrić se ne oprašta na Poljudu.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska