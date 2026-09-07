RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 07.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 07.09.2026. USKOK objavio nova izvješća - divlje odlagalište u Gospiću zagadilo podzemne vode mikroplastikom. Lički otpad ipak neće u Zaprešić: nakon negodovanja građana plan se mijenja. Počela nova nastavna godina za više od 443 tisuće učenika. U Zagrebu nastava u vatrogasnim domu, u Stobreču u novim učionicama. Vlada ipak spriječila rast cijena goriva; posegnula i za EU trošarinama. Tisuće na sprovodu ratnog zločinca Ratka Mladića. Je li ovo kraj puta Srbije prema Europskoj uniji? Uživo iz Beograda Ana Mlinarić. Najelitnija postrojba policije slavi 36. obljetnicu. Novi kontigent hrvatskih vojnika ide u misiju u Poljsku. Slaven Bilić ekskluzivno za RTL Sport: Modrić se ne oprašta na Poljudu.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska