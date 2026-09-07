RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 07.09.2026.

RTL Direkt ,
Teme dana 07.09.2026. Deseci tisuća ljudi i ministri, vojni plotuni i dirljivi govori, Srbija ratnog zločinca ispratila kao heroja. Razgovarali smo s jednim od rijetkih Srba koji se srame, Ana Mlinarić uživo iz Beograda. Europskoj Komisiji na sprovodu ništa sporno. Treba li Srbiji blokirati ulazak u EU? Gost bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač. 20, 50 ili 60 tisuća? Koliko ljudi je bilo na subotnjem prosvjedu? I je li Vlada popustila prosvjednicima? U podzemnim vodama kod ilegalnog odlagališta u Lici pronađena mikroplastika. MOLIM? Prvi dan škole, kvadrat stana u Zagrebu skuplji za 19%, misteriozna hladna mrlja u Atlantskom oceanu. Razgovarali smo 3 sata, Modrić nastavlja igrati za reprezentaciju: kaže za RTL izbornik Slaven Bilić. Usred Azije bez hrane i smještaja, a u džepu samo jedan euro. Kako su se influenseri, zlatni olimpijci i predsjednički kandidati snašli u Azija Expressu? Detalje otkriva Antonija Blaće.Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska