RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 07.09.2026.

RTL Direkt 03.09.2026.

Teme dana 03.09.2026. Borili smo se za Hrvatsku 90-ih, borimo se i danas, kažu branitelji iz Like koji stižu na prosvjed u Zagreb. Imamo reportažu iz Gospića, u goste nam stižu organizatori. Lijes ratnog zločinca Mladića prekriven srpskom zastavom, iz aviona iznijeli vojnici. Tijelo će izložiti u crkvi, na sprovodu se očekuju deseci tisuća ljudi. MOLIM? Manje Hitlera u školama, masovne deportacije migranata: to je plan AFD-a. Hoće li nakon 93 godine u njemačkoj pokrajini na vlast doći ekstremna desnica? Više od stotinu migranata pokušalo ući u Hrvatsku preko Save. Počelo svjetsko prvenstvo u oranju. Pokopan Slobodan Šnajder. Srednji prst nadzornoj kameri, majica s listom marihuane, tetovaža ACAB: za što sve možete platiti kaznu, a niste znali. Slušajte učiteljicu ali ne ulizujte se. Čitajte lektiru i nađite svoju ekipu. U ponedjeljak kreće nastava, imamo savjete i za učenike i za roditelje.

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