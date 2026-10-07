RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 07.10.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 07.10.2026. Premješta se neopasni otpad s lokacije bivšeg PPK Velebita u Gospiću, no "Građanska inicijativa Gospić je naš dom" tvrdi da strojevi kopaju i premještaju opasni otpad. Pod jakim mjerama osiguranja, u Splitu se održava MED9, samit kojim predsjeda Hrvatska. Prošlo je točno 35 godina otkako su zrakoplovi takozvane JNA raketirali Banske dvore s namjerom da likvidiraju prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana. ZET od danas počinje vraćati novac korisnicima mjesečnih i godišnjih karata zbog prošlotjedne obustave tramvajskog i autobusnog prometa. Donesen je novi Zakon o logopedskoj djelatnosti kojim se mijenjaju osnovni tehnički uvjeti za rad privatnih logopeda. Najmanje 15 ljudi je ubijeno, a više desetaka je ranjeno u nizu ruskih napada na nekoliko gradova, uključujući Kijev i Zaporižju. Prosvjedi diljem Francuske se nastavljaju i danas. Prosvjednici za pravo na stanovanje i dalje kampiraju na madridskom trgu Puerta del Sol, unatoč novim mjerama španjolske vlade. Hrvatska nogometna reprezentacija porazom od Španjolske ostala je na teško ostvarivoj, teoretskoj šansi, da dohvati četvrt-finale Lige nacija. Boksač Filip Hrgović bio je gost na Pantovčaku.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska