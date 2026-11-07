RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 07.11.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
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Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska
Teme danaSredišnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: Informativni program, Infromativni programDržava: Hrvatska