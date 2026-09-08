RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 08.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 08.09.2026. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je objavu još triju izvješća povezanih s istragom nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina. A baš danas obilježava se 150.-a obljetnica organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj. Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu. U ovom mu se postupku sudi zbog poticanja na ubojstvo i otmicu. Krvava noć u Kijevu. Nakon tri dana primirja, masovni ruski napad na glavni ukrajinski grad, pri čemu su poginule dvije osobe, a deset ih je ozlijeđeno. Danas je počela isplata uvećanih mirovina za kolovoz. Riječ je o povećanju od 5 cijelih 4 posto zbog redovitog usklađivanja mirovina. U Solinu se obilježava blagdan Male Gospe, zaštitnice grada i jedan od najvećih vjerskih događaja na ovom području. S prvih šest utakmica večeras počinje nova sezona nogometne Lige prvaka u kojoj Hrvatska drugu godinu zaredom nema predstavnika.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska