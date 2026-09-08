RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 08.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 08.09.2026. Turudić najavio još tri izvješća o otpadu u Gospiću i Varaždinu. Glavni državni odvjetnik za RTL otkrio detalje. Na suđenju Srđanu Mlađanu puštena snimka intervjua bivšeg cimera iz Dosjea Jarak. Konačno se oglasili čelni ljudi Europske unije o pogrebu Ratka Mladića! Hoće li biti konkretnih sankcija Srbiji? U Solinu tisuće vjernike na proslavi zaštitnice grada. S prvih šest utakmica večeras počinje nova sezona Lige prvaka. Hrvatska drugu godinu zaredom nema predstavnika.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska