RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 08.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 08.09.2026. Usred afere s otpadom Vlada predložila Tončija Glavinića za novog glavnog državnog inspektora. Glavni državni odvjetnik najavio još tri izvješća o otpadu u Gospiću i Varaždinu. Otkrio i kad će optužnica protiv Šincekovih. Na suđenju Srđanu Mlađanu puštena snimka intervjua njegova kuma iz Dosjea Jarak. Sutra odluka hoće li i Jarak svjedočiti. Počela isplata uvećanih mirovina, ali i dogovori o trajnom dodatku umirovljenicima. Doznajemo - trebao bi biti viši nego lani. Nakon tri dana primirja, masovni ruski napad na Kijev. Zbog opasnosti Poljska dignula borbene zrakoplove. Vodimo vas u vinograd zagrebačkih isusovaca u kojem osim misnog vina nastaju i dobra djela. Drugi dio razgovora Slavena Bilića za RTL Sport. Kakvu je ulogu namijenio Ivanu Perišiću i je li opcija – Marko Livaja?Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska