RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 08.11.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 08.11.2026.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska
2026Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska
29:04
RTL Danas 06.11.2026.
Teme dana 06.11.2026. NOVI OTKAZ U BOLNICI Ne smiruje se kriza u bolnici Sestre milosrdnice - još jedan radiolog dao otkaz zbog povratka Dijane Zadravec! PAPA KRENUO NA PUT Sveti Otac krenuo na apostolski pohod Južnoj Americi! Iz Vatikana tvrde da se potpuno oporavio od operacije! ŠOK U DARUVARU Gasi se tvornica za preradu ribe u Daruvaru - bez posla ostaje 130 radnika! NAJAVILI POSKUPLJENJA Udruga Glas poduzetnika ponovno protiv baznih cijena. 50 posto njihovih članova najavilo poskupljenja zbog toga! PRISEGNULI ROČNICI -ITT Svečano prisegnuo četvrti naraštaj ročnika! Na temeljnoj vojnoj obuci više od tisuću mladića i djevojaka! JERKO LEKO OSTAJE Jerko Leko trijumfirao s Dinamom protiv Sunderlanda! RTL doznaje, ako Modri pobijede u Varaždinu, Leko ostaje.
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27:14
RTL Danas 05.11.2026.
Teme dana 05.11.2026. PRIJETNJE BOMBAMA Nove dojave o bombama prizemljile zrakoplove u Francuskoj, Bugarskoj i Belgiji. OGROMAN INTERES Nikad veći interes za električne automobile. Poticaji planuli. STROŽE KAZNE Zbog uhođenja na internetu i slanja golih fotografija moglo bi se u zatvor? Što donose izmjene Kaznenog zakona? MAĐARSKA OTVORILA ARHIVE Mađarska otvorila komunistički Arhiv s više od 60 tisuća imena doušnika tajne službe. RONALDOV OPROŠTAJ Cristiano Ronaldo objavio kraj reprezentativne karijere. TARANTULE U ČARAPI Policija zaplijenila 3 tisuće tarantula, skrivenih u čarapama. Krijumčari ih pokušali prošvercati u Njemačku.
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20:13
RTL Danas 04.11.2026.
Teme dana 04.11.2026. DEMOKRATI PORAZILI TRUMPA Trumpov debakl na međuizborima: demokrati preuzeli oba doma Kongresa, pale republikanske utvrde, povijest pišu žene i manjine. NOVA AMERIKA Hoće li nova politička karta Amerike promijeniti odnos prema Europi, Ukrajini i Bliskom istoku? SVE SKUPLJI ŽIVOT Pritisak na građane sve veći - inflacija ubRzava tri mjeseca zaredom - najviše rastu cijene energije. KILOGRAMI BEZ KONTROLE Hrvatska pri vrhu Europske unije po pretilosti. Liječnici upozoravaju: pacijenti prOblem i dalje ne doživljavaju kao bolest. RUKOMET NA RTL-u Uživo iz Splita - rukometaši protiv Litve otvaraju kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2028. BIONIČKI ORAO Grčko-njemački tim izveo nevjerojatan zahvat - spasili ženku orla ugradnjom robotske noge!
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38:21
RTL Danas 02.11.2026.
Teme dana 02.11.2026. AKCIJA USKOK-a Zbog sumnji u korupciju, USKOK u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih ratnih veterana. ZBOGOM, MIŠO! Oproštaj od Miše Kovača u njegovu rodnom gradu! Uživo iz Šibenika. Deseci tisuća ljudi sutra će ga ispratiti s Poljuda. Vlada proglasila Dan nacionalne sućuti. KOMEMORACIJA ZA BARU Emocije i suze u Lisinskom. Glazbena scena oprostila se od legende rocka Gorana Bare. BOLJE DEMOGRAFSKE VIJESTI Nakon dvije godine pada, broj poroda u Hrvatskoj ponovno raste! Lani rođeno 33 tisuće djece, 352-dvoje više nego godinu prije. Povijest Formule 1 ispisana u Meksiku! Kimi Antonelli novi je svjetski prvak i najmlađi prvak u povijesti ovog sporta.
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13:59
RTL Danas 01.11.2026.
Teme dana 01.11.2026. Blagdan je Svih svetaca Katoličke crkve, koji se, budući da je državni blagdan, tradicionalno koristi i za posjet grobljima uoči sutrašnjeg Dušnog dana. Hrvatska se oprašta od velikana hrvatske glazbe, Mate Miše Kovača koji nas je jučer napustio u 86-oj godini. U Novom Sadu se obilježava druga godišnjica pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek obnovljenom željezničkom kolodvoru. Frankfurt je i dalje pod policijskom opsadom. Nakon prosvjeda mladih, ulice su se pretvorile u poprište nereda, a na meti su se našle i trgovine. Dramatične scene stižu iz Švicarske, gdje su nasilni prosvjedi završili sukobima s policijom, paljenjem barikada i uništavanjem imovine. Bugarska danas bira predsjednika. Papa Lav 14-ti na svetkovinu Svih svetih predvodio je tradicionalni Angelus s vjernicima okupljenima na Trgu svetog Petra. A sa svoje dužnosti trenera zagrebačkog Dinama danas odlazi Mario Kovačević. Tri godine čekao je Ferarijev Lewis Hamilton prvu startnu poziciju s koje kreće večeras na Velikoj nagradi Meksika uz izravan prijenos na RTL-u.
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12:50
RTL Danas 31.10.2026.
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
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27:13
RTL Danas 30.10.2026.
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
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23:05
RTL Danas 29.10.2026.
Teme dana 29.10.2026. U Španjolskoj trodnevna žalost. Broj poginulih u sudaru brzih vlakova porastao na 69. Objavljena komunikacija sa strojovođama netom prije nesreće. Evo kako izgleda područje oko silosa nakon prve faze sanacije zakopanog dijela otpada u Gospiću. Minimalac raste na 1130 eura bruto! Vlada usvojila povećanje od 80 eura. Što na to kažu poslodavci? Mate Rimac ostao bez skupocjenog Bugattija. Kradljivac prešao dvije granice i uhvaćen tek 200 kilometara dalje. Minijaturni robot izazvao nesreću i pobjegao! U autobusu koji ga je pokupio ozlijeđeno 9 putnika. Iza ovog plesa na Bahamima krije se tužna priča! Kralj Charles nudi iskupljenje za ulogu britanske krune u trgovini robljem. Mateo Kovačić zabio sjajan gol nakon godinu i pol - sat vremena poslije obranjen mu jedanasterac, ali City ide dalje.
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27:54
RTL Danas 28.10.2026.
Teme dana 28.10.2026. U Španjolskoj sudar brzih vlakova s 550 putnika! Više od 60 poginulih u okolici Toleda! Što je uzrok velike željezničke nesreće? Maloljetnik u Beogradu izveo teroristički napad ispred izraelskog veleposlanstva! Sigurnosna prijetnja podignuta na najvišu razinu. Izrael nema jasnog pobjednika parlamentarnih izbora, pada li Netanjahu i tko će okupiti većinu za novu izraelsku vladu? Umjesto dvadeset, samo pet ribolovnih dana! Zbog sve manje količine srdele, ribarima u Istri Ministarstvo izdalo nove mjere. Čak trećina radnika odbila bi promaknuće! Novo istraživanje pokazuje: mnogima su slobodno vrijeme i mir važniji od veće plaće. Arsenal ispao od četvrtoligaša! Fleetwood Town izborio povijesni plasman u četvrtfinale Lige kupa.
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25:11
RTL Danas 27.10.2026.
Teme dana 27.10.2026. Optužnica protiv liječnice: ženi zbog pogrešne dijagnoze u Zagrebu odstranjen želudac. U Krašiću opljačkan Stepinčev spomen-dom. Šteta više tisuća eura! Slavlje zbog smjene vlasti u Srbiji i upadi u provladine medije. Izraelci uz rekordnu izlaznost odlučuju hoće li Netanyahu ostati na vlasti. Građani noćili pred HNKom u Zagrebu - u redovima satima zbog karata za Orašara. Svjetskog doprvaka na ručama Iliju KOvtuna Osijek dočekao uz tamburice i bakljadu.
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23:04
RTL Danas 26.10.2026.
Teme dana 26.10.2026. STUDENTI POBIJEDILI VUČIĆA Vučić priznao izborni poraz, Studentska lista daje premijera i sastavlja novu Vladu - uživo iz Beograda. BOLJI ODNOSI S HRVATSKOM? Pljušte reakcije iz cijelog svijeta - vođi studenata čestitao i Plenković - očekuje bolje odnose! NACIONALNA DJEČJA BOLNICA Počinje gradnja Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu - nakon 40 godina u Blatu opet položen kamen temeljac. NESTAO HRVAT U Gabonu potonula naftna plaforma - traga se za Hrvatom! NOVE CIJENE GORIVA Vlada objavila nove cijene goriva - koliko je benzin jeftiniji, a dizel skuplji? KORAK DO TRIJUMFA Kimi Antonelli osvojio Ameriku, ali ne i titulu najmlađeg prvaka Formule 1 u povijesti. Kako do nje u Meksiku?
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9:56
RTL Danas 25.10.2026.
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
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10:29
RTL Danas 24.10.2026.
Teme dana 24.10.2026. Francuska je pod opsadom sigurnosnih snaga. Poslijepodne krenuo je val novih masovnih prosvjeda u više gradova. Prosvjedi protiv visokih troškova života i u Italiji. Teška prometna nesreća nešto prije Masleničkog mosta. Automobil sa šestero-članom slovenskom obitelji. Policija je kazneno prijavila 29-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je prijetio jedanaestero novinara i jednom političkom analitičaru. Na južnim padinama splitskog Marjana odjekivale su sirene, letio je helikopter, a u akciji su bili i spašavatelji s potražnim psima. Vojnici, policajci i vatrogasci odmjerili su snage na zagrebačkom Tuškancu.
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29:27
RTL Danas 23.10.2026.
Teme dana 23.10.2026. POTRAGA U RUMUNJSKOJ U Rumunjskoj i dalje traje potraga za nestalim hrvatskim pomorcem nakon udara dronova u tanker. Drugi ozlijeđen. VELIKA ZAPLJENA Rekordna zapljena u Dalmaciji - policija pronašla 38 kilograma droge! Uhićeno osam osoba. NOVE FOTOGRAFIJE Policija sumnjiči još četvoricu navijača zbog antisemitskih povika u Splitu. Božinović uzvratio DP-u zbog najavljene smjene državnog tajnika. SKUPA SANACIJA Sanacija otpada u Gospiću stajat će više od 50 milijuna eura, Gospićani optužuju Fond - sve kasni. PRODAN "RUŽIČASTI SAN" Rekord za hrvatsku umjetnost: Slika Vlahe Bukovca prodana za gotovo pola milijuna eura. POLOVIČAN USPJEH Hajduk nastavlja europsku bajku - srušio i Tun! Dinamu poraz, Kovačeviću i dalje podrška.
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25:39
RTL Danas 22.10.2026.
Teme dana 22.10.2026. DRASTIČNA KAZNA Zbog bakljade navijača Hajduku 96 tisuća eura kazne i stadion bez navijača. STIGLO NEVRIJEME Kiša potopila ceste u Dalmaciji, vozila zapela u bujicama. TOTALNA ŠTETA Skupocjeni Lamborghini zbog velike brzine izletio s autoceste kod Brinja ZAPLJENA DROGE I ORUŽJA Akcija policije kod Kutine: Uhićen 47-godišnjak kod kojeg su pronašli arsenal streljiva i drogu vrijednu 30 tisuća eura. NAPETA KAMPANJA Veliki predizborni skupovi u Srbiji. Tisuće studenata na ulicama Beograda, Vučić u Nišu opet spominjao Hrvatsku. LOV NA PROLJEĆE U EUROPI Dinamo na Maksimiru dočekuje nizozemski NEK, Hajduk traži nastavak uspješnog niza u Švicarskoj.
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25:50
RTL Danas 21.10.2026.
Teme dana 21.10.2026. ODBAČEN OPOZIV PREMIJERA Propao pokušaj oporbe. Sa 79 glasova u Saboru odbačen prijedlog o opozivu Andreja Plenkovića. UHIĆENJA U SRBIJI Srbijanska policija u akciji uhićenja uoči nedjeljnih izbora. Tabloidi tvrde da su namjeravali izazvati nerede na biralištima, te da neki imaju hrvatske putovnice. TRUMPOV IZASLANIK KOD PUTINA Trumpov izaslanik stigao kod Putina. Pozivaju Zelenskog da potpiše okončanje rata. AKCIJA "USPORI ZA ŽIVOT" Dan je sigurnosti cestovnog prometa! Ministar Božinović dijelio šalice, kemijske olovke i plišane medvjediće, vozačima koji poštuju prometne propise. BIOGRAD BOAT SHOW Otvoren najveći boat show na Jadranu! U Biograd na Moru stiglo više od 400 izlagača s 500 najmodernijih plovila.
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25:33
RTL Danas 20.10.2026.
Teme dana 20.10.2026. PENAVA PROTIV POLICIJE Penava optužuje MUP za hajku na navijače, a ministar Božinović uzvraća da policija samo provodi zakon. PAO REVOLUT MIlijuni korisnika diljem svijeta i stotine tisuća u Hrvatskoj u problemu zbog pada Revoluta. Iz digitalne banke poruka - vaš novac je siguran. MJERE PROTIV NASILJA U EUROPI Zbog nasilnih prosvjeda i pljački Francuska uvodi policijske satove, Italija šalje vojsku na ulice. BLOKADA POMOĆI Trump ponovno kritizirao Zelenskog, pa blokirao isporuku Patriota Ukrajini. KONTROLA GRANICE Kako Hrvastka brani Europu - bili smo u obilasku Šengena. JESEN U RIJECI Od sezonskih jela do kulinarskih radionica, gdje kušati Jesenski val okusa Rijeke.
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22:58
RTL Danas 19.10.2026.
Teme dana 19.10.2026. NOVA UHIĆENJA U SPLITU Nastavljaju se uhićenja osoba s tjeralice. Bivši tajnik Torcide sam se predao, a kazneno je prijavljen i maloljetnik. NEREDI DILJEM EUROPE Nasilni prosvjedi u Europi ne prestaju. Najgore u Francuskoj i Italiji. Tisuće uhićenih zbog nasilja, vandalizma, pljačke i paleža. NEZADOVOLJNI SINDIKATI I PODUZETNICI Sindikati s ministrima za stolom, novi krug pregovora, poduzetnici sa svojim zahtjevima u banskim dvorima. VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE Civilna zaštita na visini zadatka! U Đakovu rješavali požar u gradskoj upravi i spašavanje u sklopu vježbe. VICTORIA'S SECRET REVIJA Victoria's Secret anđelice zavladale pistom, revija za pamćenje
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13:02
RTL Danas 18.10.2026.
Teme dana 18.10.2026. Zbog sumnje na nacistička i anti-semitska skandiranja u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa sinoć i jutros uhićene su još dvije osobe. Francuska zbraja štetu nakon najžešćih nereda u posljednjih nekoliko godina. Diljem zemlje uhićeno je gotovo tisuću 800 ljudi. Prosvjedi zbog sve skupljeg života pretvorili su se u ulične sukobe s policijom i u Italiji. U MIlanu i Bolonji privedeni su deseci prosvjednika, većinom maloljetnika. Papa Lav obratio se vjernicima na Trgu svetog Petra prvi puta nakon operacije. Najmanje sedam osoba je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u velikom požaru koji je izbio u jednoj od najvažnijih kanadskih vojnih baza CFB Wainwright. U tri članice NATo Saveza, Litvi, Latviji i Poljskoj, podignuta je uzbuna. Nakon što je dron ušao u litavski zračni prostor za dio stanovnika te zemlje izdano je upozorenje da potraže sklonište. Na današnji dan prije 35 godina dogodio se jedan od najtežih zločina nad hrvatskim civilima u Domovinskom ratu, poznat kao Krvava berba grožđa. Hrvatski vojnici prošli su snajpersku obuku pod vodstvom Zapovjedništva specijalnih snaga. Hrvatska danas slavi Dan kravate, simbol po kojem smo poznati u svijetu. U Samoboru je šestu godinu zaredom održana humanitarna utrka i šetnja „The Blind Run“, slijepa utrka. WBO pojas svjetskog prvaka ostaje kod njegova vlasnika - Daniela Duboisa. Marco Pašalić zatresao je mrežu u završnici i potvrdio pobjedu Orlanda Cityja 4:1 protiv D C Uniteda.
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11:27
RTL Danas 17.10.2026.
Teme dana 17.10.2026. Policija i dalje traga za 9 osoba zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju u vrijeme nogometne utakmice Hajduk - Ajax. Prosvjed protiv megafarmi peradi stigao je i u Koprivnicu. Nakon četiri tjedna prosvjeda na ulicama Pariza, situacija se danas zaoštrila. Papa Lav 14. poslijepodne je otpušten iz bolnice u Rimu, nakon uspješne operacije raka pluća. Ponovno iz Hrvatske. Dosta je smrada! Poruka je to koju su danas na mirnom prosvjedu poslali brojni mještani Pisarovine. Bakrena kaciga, teško ronilačko odijelo i gotovo 90 kilograma opreme. Sve to u svrhu – zaštite mora. Isti Stradun, ista Sponza, ali nakon mraka – posve drukčija slika. Dubrovnik je obasjao LUMI-ART, festival svjetlosti koji povijesne palače i zidine pretvara u platna za svjetlosne projekcije. Zagreb je u znaku ružičaste boje! U sklopu javno-zdravstvene kampanje „Sačuvajmo zdrave dojke“, održava se PINK FEST, posvećen prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Nakon velike europske pobjede protiv Anderlechta, Dinamo se okreće novom prvenstvenom izazovu. Real Madrid čeka težak ispit protiv Seville, a Jose Mourinho poručuje - pojačanja mu nisu potrebna.
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26:19
RTL Danas 16.10.2026.
Teme dana 16.10.2026. UHIĆENJA U SPLITU Troje uhićenih u Splitu nakon antisemitskog skandiranja u Torcidinom korteu. Policija identificirala još osoba, u tijeku su potrage. OSUDE SRAMOTNOG PONAŠANJA Od HNS-a do državnog vrha - pljušte osude sramotnog ponašanja dijela navijača u Splitu. PRVE FOTOGRAFIJE Vatikan objavio prve fotografije pape Lava nakon operacije raka pluća. Slavio misu u bolnici. NOVE CIJENE Doznajemo nove cijene goriva. Benzin bi mogao pojeftiniti, a dizel poskupjeti. NOGOMETNA VEČER ZA PAMĆENJE Na Poljudu pao nizozemski Ajax, Dinamo pobijedio belgijski Anderleht. Bijelima prijeti velika kazna UEFE.
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26:36
RTL Danas 15.10.2026.
Teme dana 15.10.2026. SMAŽIL KRIV ZA UBOJSTVO Bivšem policajcu 15 godina za ubojstvo studentice Mihaele. Sud zaključio - nije bilo izravne namjere. DOGAĐAJ VISOKOG RIZIKA Uživo iz Splita uoči utakmice Hajduk - Ajax. Policija već danima provodi pojačane mjere sigurnosti, sinoć na rivi razdvojili 500 navijača oba kluba koji su planirali sukob. CIOS SE POVLAČI Nakon što je USKOK proširio istragu, tvrtka CEZAR iz CIOS grupe Petra Pripuza povlači se iz posla uklanjanja ilegalno odloženog otpada u Gospiću. VELIKO PRIZNANJE RTL Danas prva redakcija informativnog programa nagrađena Oskarom sigurnosti.
Dostupno još 6 dana
25:07
RTL Danas 14.10.2026.
Teme dana 14.10.2026. PAPA SE OPORAVLJA Papa se oporavlja nakon operacije raka pluća. Čeka se provjera je li karcinom metastazirao. NASTAVAK POLEMIKE Nakon sjednice o opozivu nastavljaju se napadi oporbe. Premijer odbacio političku odgovornost za opasni otpad u Lici. NOVI ZAKON Električni romobili moraju na registraciju! Roditeljima kazne i do 3 tisuće eura ako djeci mlađoj od 14 daju da voze. PETA ŽRTVA POŽARA U Splitskoj bolnici premila peta žrtva požara, koji je ovog ljeta planuo u Omišu i Lokvi Rogoznici. ZBOGOM, BARE! U Vinkovcima na posljednji počinak ispraćen Goran Bare. USPJEH IVANA LEKE Uspjeh karijere hrvatskog trenera. Ivan Leko s Klub Brugge porazio Inter usred Milana.
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26:40
RTL Danas 13.10.2026.
Teme dana 13.10.2026. ŽESTOKA RASPRAVA U SABORU Premijer o Stanju nacije, oporba o njegovu opozivu. Uvrede, Izlaženje iz sabornice i rijetko viđen Plenković. POREZ NA MAKSIMUM Zagreb diže porez na prazne i turističke stanove 60 posto, a ministar graditeljstva poručuje: prihod Usmjerite u niži porez na dohodak i veće plaće. PAPA NA OPERACIJI Papa stigao u rimsku bolnicu - dočekali ga vjernici - operacija pluća već danas. HAKERI UKLJUČILI GRIJANJE Hakeri zagrijali hladnjake stotina francuskih trgovina na +50 - tone hrane završile u smeću. BEZ VOZAČA ZA VOLANOM Vozili smo se robotaksijem bez vozača - kada će biti dostupan na poziv građana?
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28:38
RTL Danas 12.10.2026.
Teme dana 12.10.2026. UMJESTO PRIMIRJA NAPAD Putin ohrabren sporazumom s Trumpom o dizelu. Rusija pogodila elektranu u Ukrajini. Europa pojačala sankcije Putinu. UHIĆENJA ZBOG DUHANA Zapljena duhana u Dalmaciji i Zagrebu. Uhićeno više osoba u USKOKOVOJ Akciji na području Splita, Kaštela i Zagreba. SALMONELA U RAJČICAMA Epidemija salmonele u Italiji. Stotine oboljelih nakon konzumacije rajčica. STUDENTI ŽELE BOLJU HRANU Studenti se žale na lošu prehranu u menzama. Traže kvalitetnije namirnice. MOLITVA ZA PAPU Katolici mole za Papin što skoriji oporavak. Još se ne znaju detalji operacije u rimskoj bolnici. MEDVJEDI NAPADAJU Medvjedi napadaju seljane u Sibiru. 22 ljudi usmrtile medvjeđe šape.
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12:48
11.10.2026.
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
Dostupno još 2 dana
11:57
RTL Danas 10.10.2026.
Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program. Kroz sve novosti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu vode vas Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić-Boljat.
Dostupno još 1 dan
25:03
RTL Danas 09.10.2026.
Teme dana 09.10.2026. NOVA UHIĆENJA Šire se afere s otpadom - uhićeno pet osoba u četiri grada, među njima poznati zagrebački zlatar i član uprave tvrtke CEZAR iz CIOS grupe, koja bi trebala sanirati otpad u Gospiću. UBOJICA STUDENTICE Bivši policajac Marko Smažil priznao odgovornost za ubojstvo studentice Mihaele Berak ali tvrdi: nisam je imao namjeru ubiti. ZBOGOM, BARE! Goran Bare, legendarni hrvatski glazbenik i frontmen grupe Majke, preminuo je u 62. godini. NOBEL ZA MIR Ni Trump, ni papa Lav - Nobelova nagrada za mir dodijeljena južnoafričkoj pravnici. DOBRA STRANA DANA Vlasnica mu je otišla u starački dom, a on je ostao bez doma - nakon priloga u RTL-u Danas pas Arči je udomljen. Vozači Formule 1 odradili trening u sklopu velike nagrade Singapura. Kvalifikacije za sprint utrku prvi put održane na stazi Marina Bay.
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