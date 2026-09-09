RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 09.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 09.09.2026. Sinoć oko 22 sata u Slatini 40-godišnji muškarac je ubio 35-godišnju ženu, majku četvero djece. USKOK je objavio nove nalaze o otpadu u Benkovcu i Gospiću. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije upozorio je da je analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno mikrobiološko onečišćenje. Drugi dan zaredom na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu. Bivši HDZ-ov gradonačelnik Požege Darko Puljašić i umirovljeni sudac Županijskog suda u Slavonskom Brodu Predrag Dragičević ponovili su da se ne osjećaju krivima za koruptivni dogovor i međusobno pogodovanje. Poražavajući rezultati još jednog PISA istraživanja! Hrvatski učenici - ispodprosječni. Trgovinske napetosti između SAD-a i Kanade rastu. Do 15 tisuća eura za kupnju automobila velikim obiteljima. U Zagrebu je konačno otvoren dugoočekivani bazen Špansko. Trebao je biti otvoren početkom srpnja, no radovi su kasnili, a čekala se i uporabna dozvola. Jose Mourinho proslavio je prva tri boda u Ligi prvaka protiv svog bivšeg kluba -Intera iz Milana. U 3 i 30 ujutro - nakon 4 sata i 28 minuta tenisa završio je najduži meč u povijesti US Opena.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska