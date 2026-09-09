RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 09.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 09.09.2026. Izbio požar u Kutinskoj Petrokemiji. Crni gusti dim nad tvornicom. 40-godišnji muškarac ubio pet godina mlađu ženu, ravnatelj policije šalje unutarnju kontrolu zbog mogućih propusta. USKOK je objavio nove nalaze o otpadu u Benkovcu i Gospiću, u Lici voda uz bunara zagađena, iz slavine ispravna. Pod visokim mjerama nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu, kao svjedok pozvan RTL-ov Andrija Jarak. Poražavajući rezultati hrvatskih učenika. Podbacili u najvećem međunarodnom obrazovnom istraživanju. U Zagrebu otvoren dugoočekivani bazen Špansko. Kapetan Vatrenih slavi 41.-vi rođendan! Za RTL Danas govori njegov osobni trener.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska