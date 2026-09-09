RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 09.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 09.09.2026. Muškarac ubio majku šestero djece - glavni ravnatelj policije šalje unutarnju kontrolu u Slatinu - istražuje se dojava netom prije ubojstva. Buknuo požar u Petrokemiji - uživo iz Kutine Katarina Brečić. Svi analizirani bunari u Lici zagađeni! Otpad se neće zbrinuti u Zaprešiću - propao natječaj. Nepovratno uništen okoliš i kod Benkovca. Kod Splita jastreb upao u kokošinjac, uhvaćen golim rukama i pušten u prirodu. Uživo smo na Tenerifeu iza kulisa najpopularnijeg dating showa na svijetu, koji uskoro kreće na platformi Voyo i RTL-u. Luka Modrić slavi 41. rođendan. Za RTL SPORT ekskluzivno govori njegov privatni trener.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska