RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 09.09.2026.

RTL Direkt ,
Teme dana 09.09.2026. I u Benkovcu potvrđeno trovanje tla mikroplastikom i teškim metalima. Zašto je antimon posebno opasan? Hoće li otpad iz Gospića stvarno sanirati u roku 3 mjeseca? Gost Direkta Branko Bačić. 3518 eura. Toliko vam treba za kvadrat stana u Zagrebu, 20% više nego lani. Zašto smo po skoku cijena nekretnina treći u EU? Jarak će svjedočiti na suđenju Srđanu Mlađanu. Država subvencionira kupovinu automobila obitelji s 4 plus djece. Otkazuje li se emisija Jimmija Kimmela. Danas slavi 41. rođendan, a igra kao da je 10 godina mlađi. O Modrićevom čudu razgovarali smo s liječnicima, trenerima i novinarima.Prikaži više
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska