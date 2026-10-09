RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 09.10.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 09.10.2026. Hrvatskom se šire afere sa smećem. Policija od jutros po nalogu Uskoka provodi uhićenja više osoba. RTL Danas neslužbeno doznaje kakve bi nas cijene goriva mogle dočekati na benzinskim pumpama od utorka. Na Vladi je usvojen rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Prihodi se povećavaju na 36 cijelih 6 milijardi eura što je 853 milijuna eura više u odnosu na prvotni plan. Nastavljaju se masovni prosvjedi diljem Španjolske. Tisuće ljudi izašlo je na ulice. Ruski napadi na benzinske postaje diljem Ukrajine prisilili su distributere goriva da pumpe krenu pretvarati u utvrđene objekte, zaštićene betonskim skloništima. Dostavljači bi uskoro mogli dobiti robotske pomoćnike koji hodaju na dvije noge i dostavljaju pakete do kućnog praga. Nakon reprezentativne akcije u Splitu, Poljud očekuje nova nogometna poslastica. Prvi najveći derbi sezone igraju Hajduk i Dinamo.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska