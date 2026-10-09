RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 09.10.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 09.10.2026. NOVA UHIĆENJA Šire se afere s otpadom - uhićeno pet osoba u četiri grada, među njima poznati zagrebački zlatar i član uprave tvrtke CEZAR iz CIOS grupe, koja bi trebala sanirati otpad u Gospiću. UBOJICA STUDENTICE Bivši policajac Marko Smažil priznao odgovornost za ubojstvo studentice Mihaele Berak ali tvrdi: nisam je imao namjeru ubiti. ZBOGOM, BARE! Goran Bare, legendarni hrvatski glazbenik i frontmen grupe Majke, preminuo je u 62. godini. NOBEL ZA MIR Ni Trump, ni papa Lav - Nobelova nagrada za mir dodijeljena južnoafričkoj pravnici. DOBRA STRANA DANA Vlasnica mu je otišla u starački dom, a on je ostao bez doma - nakon priloga u RTL-u Danas pas Arči je udomljen. Vozači Formule 1 odradili trening u sklopu velike nagrade Singapura. Kvalifikacije za sprint utrku prvi put održane na stazi Marina Bay.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska