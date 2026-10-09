RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 09.10.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 09.10.2026. NOVA UHIĆENJA Afere s otpadom se šire – pet uhićenih u četiri grada, među njima zagrebački zlatar i član uprave Pripuzove tvrtke! Uživo smo u Gospiću i ispred USKOK-a. ZBOGOM, BARE! Preminuo Goran Bare, legendarni hrvatski roker i frontmen Majki UBOJICA STUDENTICE Bivši policajac Marko Smažil priznao odgovornost za ubojstvo studentice Mihaele Berak ali tvrdi: nisam je imao namjeru ubiti. "DOSTA JE NAMETA!" Poduzetnici i iznajmljivači spremaju prosvjed zbog sidrenih cijena. Ministar Šušnjar kaže ne vidi razlog za nezadovoljstvo. NOBEL ZA MIR Trump ostao praznih ruku - Nobelovu nagradu za mir dobila južnoafrička sutkinja. Max Verstappen najbrži u Singapuru, sutra na sprint utrci starta ispred Russela i LeclercaPrikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisija, Informativni programDržava: Hrvatska