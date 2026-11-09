RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 09.11.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 09.11.2026. Oko stotinu zaposlenika Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru okupilo se jutros na prosvjedu zbog uhićenja četvorice medicinskih tehničara koji se sumnjiče za ubojstvo 32-godišnjeg sportaša. Od ponoći nas očekuju niže cijene goriva. Uhićen je 55-godišnji vozač autobusa srbijanskih registarskih oznaka koji je jučer sletio s autoceste. Na obilježavanju 64. obljetnice Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu predsjednik Zoran Milanović poručio je da hrvatska vanjska politika - ne postoji. Ljubavno špijunska-afera potresa trenutačno najbrže rastuću industriju na svijetu. Nakon posjeta Urugvaju, papa Lav 14-i stigao je u Argentinu. Fenomen El Nino i ekstremne vrućine sve više otežavaju proizvodnju hrane i ugrožavaju poljoprivredne prinose. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku građani su imali još jednu priliku oprostiti se od Miše Kovača. Novi problemi za Slavena Bilića. U utakmici Napolija i Lacija, u 33.-oj minuti ozlijedio se Josip Šutalo. Jerko Leko ostaje trener Dinama.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Država: Hrvatska