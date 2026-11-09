RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - 313. epizoda

RTL Danas 18.10.2026.

Teme dana 18.10.2026. Zbog sumnje na nacistička i anti-semitska skandiranja u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa sinoć i jutros uhićene su još dvije osobe. Francuska zbraja štetu nakon najžešćih nereda u posljednjih nekoliko godina. Diljem zemlje uhićeno je gotovo tisuću 800 ljudi. Prosvjedi zbog sve skupljeg života pretvorili su se u ulične sukobe s policijom i u Italiji. U MIlanu i Bolonji privedeni su deseci prosvjednika, većinom maloljetnika. Papa Lav obratio se vjernicima na Trgu svetog Petra prvi puta nakon operacije. Najmanje sedam osoba je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u velikom požaru koji je izbio u jednoj od najvažnijih kanadskih vojnih baza CFB Wainwright. U tri članice NATo Saveza, Litvi, Latviji i Poljskoj, podignuta je uzbuna. Nakon što je dron ušao u litavski zračni prostor za dio stanovnika te zemlje izdano je upozorenje da potraže sklonište. Na današnji dan prije 35 godina dogodio se jedan od najtežih zločina nad hrvatskim civilima u Domovinskom ratu, poznat kao Krvava berba grožđa. Hrvatski vojnici prošli su snajpersku obuku pod vodstvom Zapovjedništva specijalnih snaga. Hrvatska danas slavi Dan kravate, simbol po kojem smo poznati u svijetu. U Samoboru je šestu godinu zaredom održana humanitarna utrka i šetnja „The Blind Run“, slijepa utrka. WBO pojas svjetskog prvaka ostaje kod njegova vlasnika - Daniela Duboisa. Marco Pašalić zatresao je mrežu u završnici i potvrdio pobjedu Orlanda Cityja 4:1 protiv D C Uniteda.

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