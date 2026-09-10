RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 10.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 10.09.2026. Preminula treća žrtva omiškog požara, još petero u bolnicama kritično. Novi Vladin paket pomoći - struja, plin i toplinska energija neće poskupjeti. 650 tona neopasnog otpada iz Gospića spaljivat će se u dvjema hrvatskim cementarama. Serijski pljačkaši u Zagrebu ukrali 240 parfema - uhićen jedan, za dvojicom se traga. Poštar u Hercegovini ukrao mirovine pa pobjegao u Tajland. Doznajte hoće li umirovljenici dobiti svoj novac.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska