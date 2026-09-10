RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 10.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 10.09.2026. Vlada ubrzala rješavanje problema s ličkim otpadom. Nakon propalog natječaja - posegnuli za novim rješenjem. Uživo prve reakcije Gospićana. Zamrznute cijene odabranih proizvoda ostaju na snazi! Struja neće poskupjeti do ožujka. Gost RTL-a Danas ministar gospodarstva. Turistička sezona bolja od prošle! Ostvaren plus u svim segmentima - noćenja, dolazaka i potrošnje. Čudo u Grčkoj. Čuvala embrij 22 godine i rodila zdravu djevojčicu. Razgovarali smo s grčkim liječnikom koji je vodio trudnoću. Nervoza zbog poštara u Hercegovini! Uzeo mirovine i otišao u Tajland. Barcelona uvjerljiva u Ligi prvaka! Majstorija Yamala, Livaković ostao na klupi.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska