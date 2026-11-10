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RTL Danas u 13:30 ,

Sezona 26 Epizoda 314

Teme dana 10.11.2026. Ne prestaju reakcije na stravičan slučaj iz zagrebačke psihijatrijske bolnice Sveti Ivan u Jankomiru. U Spaladium Areni su napravljeni prvi iskoraci prema sanaciji nakon što je grad Split preuzeo upravljanje u ožujku ove godine kada je zatečeno loše stanje. Najmanje 11 osoba poginulo je, a 50 je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći u jugoistočnoj Bugarskoj, u kojoj je sudjelovalo oko 50 vozila. U Abu Dhabiju su počeli dvodnevni pregovori Rusije i Ukrajine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, s ciljem postizanja dogovora o završetku rata. Britanski princ Harry i njegova supruga Meghan sudjelovali su u Europskom parlamentu na otvorenju memorijalne instalacije 'Izgubljeni ekran', posvećene djeci koja su svoje živote izgubila zbog društvenih mreža. Knjige, popusti, poznati pisci i više od 200 sati programa. Svečano je otvoren 48. Interliber – najveći sajam knjiga u ovom dijelu Europe. Slovenski košarkaški čarobnjak Luka Dončić nastavlja dominirati NBA parketima. U Splitu je svečano dočekana 16-godišnja Petra Uglešić, koja je u senegalskom Dakru postala olimpijska pobjednica mladih u taekwondou.

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  • Sezona 26

11:19
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 10.11.2026.

RTL Danas 10.11.2026.

Teme dana 10.11.2026. Ne prestaju reakcije na stravičan slučaj iz zagrebačke psihijatrijske bolnice Sveti Ivan u Jankomiru. U Spaladium Areni su napravljeni prvi iskoraci prema sanaciji nakon što je grad Split preuzeo upravljanje u ožujku ove godine kada je zatečeno loše stanje. Najmanje 11 osoba poginulo je, a 50 je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći u jugoistočnoj Bugarskoj, u kojoj je sudjelovalo oko 50 vozila. U Abu Dhabiju su počeli dvodnevni pregovori Rusije i Ukrajine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, s ciljem postizanja dogovora o završetku rata. Britanski princ Harry i njegova supruga Meghan sudjelovali su u Europskom parlamentu na otvorenju memorijalne instalacije 'Izgubljeni ekran', posvećene djeci koja su svoje živote izgubila zbog društvenih mreža. Knjige, popusti, poznati pisci i više od 200 sati programa. Svečano je otvoren 48. Interliber – najveći sajam knjiga u ovom dijelu Europe. Slovenski košarkaški čarobnjak Luka Dončić nastavlja dominirati NBA parketima. U Splitu je svečano dočekana 16-godišnja Petra Uglešić, koja je u senegalskom Dakru postala olimpijska pobjednica mladih u taekwondou.
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11:25
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 09.11.2026.

RTL Danas 09.11.2026.

Teme dana 09.11.2026. Oko stotinu zaposlenika Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru okupilo se jutros na prosvjedu zbog uhićenja četvorice medicinskih tehničara koji se sumnjiče za ubojstvo 32-godišnjeg sportaša. Od ponoći nas očekuju niže cijene goriva. Uhićen je 55-godišnji vozač autobusa srbijanskih registarskih oznaka koji je jučer sletio s autoceste. Na obilježavanju 64. obljetnice Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu predsjednik Zoran Milanović poručio je da hrvatska vanjska politika - ne postoji. Ljubavno špijunska-afera potresa trenutačno najbrže rastuću industriju na svijetu. Nakon posjeta Urugvaju, papa Lav 14-i stigao je u Argentinu. Fenomen El Nino i ekstremne vrućine sve više otežavaju proizvodnju hrane i ugrožavaju poljoprivredne prinose. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku građani su imali još jednu priliku oprostiti se od Miše Kovača. Novi problemi za Slavena Bilića. U utakmici Napolija i Lacija, u 33.-oj minuti ozlijedio se Josip Šutalo. Jerko Leko ostaje trener Dinama.
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10:46
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 06.11.2026.

RTL Danas 06.11.2026.

Teme dana 06.11.2026. Kriza u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice se produbljuje. Još jedan radiolog odlučio je napustiti bolnicu. Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je s ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom Petrovačku dolu kod Vukovara. Papa Lav krenuo je na turneju Južnom Amerikom gdje će posjetiti Urugvaj, Argentinu i Peruu. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi se mogao postići veliki sporazum o okončanju rata u Ukrajini. Kako RTL Danas doznaje od utorka gorivo pojeftinjuje. O aktualnom stanju sanacije otpada u Gospiću direktor Fonda za zaštitu okoliša izvijestio je čelne ljude županije, kao i predstavnike poljoprivrednika. Svečano su prisegnuli ročnici četvrtog naraštaja na temeljnom vojnom osposobljavanju. Fantastičan debi na klupi Dinama upisao je Jerko Leko. U ulozi privremenog trenera hrabro je iskoračio na teren Sunderlanda s čak pet promjena. Neugodno europsko iznenađenje za Hajduk. Splićani su u trećem kolu Konferencijske lige izgubili na gostovanju kod Lincoln Red Impsa s minimalnih 1:0.
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13:52
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 05.11.2026.

RTL Danas 05.11.2026.

Teme dana 05.11.2026. Nakon teškog poraza republikanaca na među-izborima u SAD-u - oglasio se i američki predsjednik. Dojave o bombama značajno su poremetile zračni promet diljem Europe i uznemirile putnike. Novi masovni prosvjedi i štrajkovi u Francuskoj. Uz manje sukobe učenika i policije ispred srednjih škola. 37 godina nakon pada komunizma Mađarska je javnosti otvorila tajne dosjee iz tog razdoblja. Ni u jednom uzorku vode iz vodovoda na području Ličko- senjske županije te otoka Paga i Raba nisu utvrđeni PEFAS spojevi u mjerljivim koncentracijama. Pregovori Vlade i sindikata državnih službi o plaćama i dalje nisu gotovi. Velika navala na poticaje za električne automobile - gotovo 18 tisuća građana ih traži. Zbog tako velikog interesa, Fond je u podne morao privremeno zaustaviti prijave. HZZO je u sustavu e-Građani pokrenuo novu uslugu „Moja zdravstvena zaštita“ koja građanima donosi potpunu transparentnost troškova liječenja. Sutra je točno 30 godina kako je Hrvatska postala članica Vijeća Europe i potpisala Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Znanstvenici su prvi put u laboratoriju uzgojili minijaturnu ljudsku očnu leću iz matičnih stanica. Više od tri tisuće skrivenih tarantula, policija je zaplijenila u Peruu. Bili su skriveni u čarapama. Cristiano Ronaldo objavio je kraj reprezentativne karijere. Nakon 23 godine u portugalskom dresu. Nogometaši Coma u gostima su deklasirali Lens s visokih 9:1 u četvrtom kolu lige prvaka. Novi svjetski prvak Formule 1 Kimi Antonelli odlučio je i sljedeće sezone voziti s brojem 12, umjesto s jedan - koji mu pripada kao aktualnom prvaku.
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11:32
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 04.11.2026.

RTL Danas 04.11.2026.

Teme dana 04.11.2026. Stranka Donalda Trumpa izgubila je većinu u oba doma Kongresa. Prema trenutnim podacima CNN-a, demokratima odlazi 54 od 100 mjesta u Senatu, te 231 mjesto od 435 u Zastupničkom domu. Cijene u Hrvatskoj i dalje rastu, a inflacija na godišnjoj razini ubrzava već 3 mjeseca. Cjepivo protiv gripe stiglo je u Hrvatsku, a početak cijepljenja očekuje se već sutra! Potvrdio je to ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Prema udjelu stanovnika s pretilošću, Hrvatska je među prvima u Europskoj uniji, a jedan je od glavnih problema to što se debljina ne smatra bolešću. Pravni fakultet u Zagrebu obilježava 250 godina postojanja. Zagreb ima novu adventsku titulu - proglašen je najboljim gradom u Europi za božićne blagdane za 2026. godinu. Rukometna reprezentacija danas Otvara kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2028. Aktualni prvak Lige prvaka nije imao milosti prema svojim suparnicima. Iz Villareala se vraćaju s velikih 6:0.
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14:21
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 03.11.2026.

RTL Danas 03.11.2026.

Teme dana 03.11.2026. Dan je nacionalne sućuti u povodu smrti pjevača Mate Miše Kovača. Split, u koji se uskoro uključujemo uživo, priprema se za veliki javni oproštaj od legendarnog glazbenika koji će se danas održati na stadionu Poljud uz izravan prijenos na RTL-u i platformi Voyo. Dobre vijesti stižu za sve studente! Od iduće godine uvodi se model priznavanja studentskog rada u mirovinski staž. Studentima će se 500 sati studentskog rada priznavati kao šest mjeseci mirovinskog staža. Policija je u Madridu uklonila prosvjedni kamp na trgu Puerta del Sol. Amerikanci izlaze na izbore, takozvane međuizbore na polovici mandata Donalda Trumpa - koji bi potencijalno mogli odrediti i njegove preostale dvije godine u Bijeloj kući. Na Himalaji tragedija pri sudaru helikoptera. Grad Zagreb dobiva još tisuću novih javnih bicikala Bajs. Kako zaštititi korisnike na internetu i osigurati odgovornost velikih digitalnih platformi? Preminuo je đakovačko-osječki nadbiskup u miru, mons. Marin Srakić u 89. godini života i 66. godini svećeništva. Hrvatska rukometna reprezentacija sutra protiv Litve na Gripama igra prvu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2028-me. Filip Hrgović danas će biti gost sportskih minuta RTL-a Danas u 19 sati.
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12:33
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 02.11.2026.

RTL Danas 02.11.2026.

Teme dana 02.11.2026. Po nalogu USKOK-a policija je jutros pokrenula uhićenja i hitne dokazne radne poput pretresa protiv više osoba zbog sumnje u korupciju u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih ratnih veterana. Trojica hrvatskih pomoraca bila su na katarskom tankeru pogođenom u Perzijskom zaljevu. Nitko od njih, kao ni ostali članovi posade, nije ozlijeđen. Vlada je potvrdila nove cijene goriva koje ćemo plaćati od ponoći. Logopetska usluga mora biti javna i dostupna, ali to sada nije tako - poručuju u SDP-u te upozoravaju na regionalne razlike i kronično duge liste čekanja. Nakon dvije godine pada, broj poroda u Hrvatskoj ponovno raste. U Hrvatskoj je sutra Dan nacionalne sućuti povodom smrti Mate Miše Kovača. A u zagrebačkoj Maloj dvorani Lisinski održana je komemoracija za Gorana Baru, čuvenog hrvatskog rock-glazbenika i frontmana grupe Majki. Uznemirujuća vijest stiže iz Sjedinjenih Država gdje se zrakoplov srušio usred naselja. A u SAD-u se sutra održavaju važni i neizvijesni međuizbori. Građani na polovici četverogodišnjeg predsjedničkog mandata. Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se uoči kvalifikacijskih utakmica za Europsko prvenstvo 2028.-e. Povijest Formule 1 ispisana je u Meksiku. Kimi Antonelli novi je svjetski prvak i najmlađi prvak u povijesti ovog sporta.
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13:05
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 30.10.2026.

RTL Danas 30.10.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.
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10:37
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 29.10.2026.

RTL Danas 29.10.2026.

Teme dana 29.10.2026. Broj poginulih u stravičnoj željezničkoj nesreći u Španjolskoj popeo se na 69. Sa sjednice Vlade stigla vijest o povećanju minimalne plaće u 2027. godini. Prekrivanjem zakopanog dijela otpada u Gospiću uspješno je završen kompleksni prvi dio sanacije. Bizarna nesreća u Estoniji. Kralj Charles pokazao je svoje plesne pokrete na Bahamima i iznenadio okupljene. Od heroja do gotovo tragičara – Mateo Kovačić sinoć je prošao sve u okršaju osmine finala engleskog Liga kupa.
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12:34
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 28.10.2026.

RTL Danas 28.10.2026.

Teme dana 28.10.2026. U teškoj željezničkoj nesreći u Španjolskoj poginulo je najmanje 39 osoba. Noćas u Beogradu teroristički napad! 15 minuta nakon ponoći - ispred izraelskog veleposlanstva Jutro nakon ključnih izbora, uz prebrojanih oko 80 posto glasova, Izrael i dalje nema jasnog pobjednika. Domovinski pokret zadovoljan je postignutim dogovorom s HDZ-om. Teškoće u željezničkom prometu od Sesveta do Glavnog kolodvora u Zagrebu. Senzacija u Engleskoj! Arsenal je ispao .
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13:22
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 27.10.2026.

RTL Danas 27.10.2026.

Teme dana 27.10.2026. Protiv liječnice KBC-a Sestre milosrdnice podignuta optužnica. Brojnim parkiranim automobilima počupane su prednje registarske tablice u Deželićevoj ulici u Zagrebu. Vlada donijela odluku o prihvaćanju amandmana zastupnika na rebalans proračuna. Hrvatska dosad u obnovu nakon potresa 2020. uložila 5,3 milijarde eura. Srbija i dalje slavi. Redovi za kupovinu ulaznica za Orašara obaraju rekorde.
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12:40
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 26.10.2026.

RTL Danas 26.10.2026.

Teme dana 26.10.2026. Srbija je na izborima izabrala promjene. Nakon 14 godina vladavine, Aleksandar Vučić priznao je izborni poraz, a studentska lista pobjedu slavila do dugo u noć. Četiri desetljeća nakon polaganja prvog kamena temeljca za bolnicu u zagrebačkom naselju Blato, svečano je položen novi. U Muzeju grada Splita svečano je obilježena 82-ga obljetnica oslobođenja Splita od fašizma. Plavi telefon slavi 35. rođendan. Mercedesov Kimi Antonelii bio je najbrži na Velikoj Nagradi SAD-a, ali nije uspio osigurati naslov prvaka.
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14:34
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 23.10.2026.

RTL Danas 23.10.2026.

Teme dana 23.10.2026. Velika zapljena droge u Dalmaciji. Hrvatski pomorac nestao nakon napada dronom na tanker u Crnom moru. Splitska policija objavila fotografije još četvorice muškaraca za kojima traga zbog huliganstva. Od utorka bi moglo doći do promjene cijena goriva. Točno u ponoć u Srbiji je počela izborna šutnja uoči prijevremenih parlamentarnih izbora. S ilegalnog odlagališta u Gospiću odvoze se posljednje vreće neopasnog otpada. U snažnom potresu koji je pogodio Tibet poginulo je 16 osoba.
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15:31
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 22.10.2026.

RTL Danas 22.10.2026.

Teme dana 22.10.2026. Hajduku je stigla drastična kazna UEFA-e. Zbog bakljade navijača koji su prekinuli utakmicu s Ajaxom. Kazna Hajduku i ponašanje Torcide bili su tema i u Saboru. Nakon što je državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova iz kvote Domovinskog pokreta stao na stranu policije zbog postupanja prema Torcidi. Snažno nevrijeme pogodilo je sinoć Split i okolicu, a obilna kiša izazvala je poplave i prometni kolaps. Teška prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 kod Brinja. Skupocjeni Lamborghini izletio je s kolnika i zabio se u zaštitnu ogradu. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom s područja Kutine zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Ranije nego inače stigla je nova sezona gripe. Zaprimljena je 201 prijava oboljelih, od čega čak 79 slučajeva prošlog tjedna. Predizborna kampanja u Srbiji približava se vrhuncu kako se približavaju napeti izvanredni parlamentarni izbori zakazani za nedjelju. U Crnoj Gori je u tijeku summit Berlinskog procesa, koji okuplja sve čelnike zapadnobalkanske šestorke i europske partnere. U novom ruskom raketnom napadu na Kijev tijekom noći ozlijeđeno je šest osoba, a oštećena je i prometna infrastruktura. Najmanje troje ljudi poginulo je u velikim poplavama na jugu Francuske. Dobre vijesti stižu iz Vatikana. Papa Lav 14. neće trebati daljnju terapiju nakon operacije raka pluća. U KBC-u Sestre milosrdnice prvi put u Hrvatskoj je napravljena nova vrsta pretrage jetre. Velika večer Hrvata u Ligi prvaka! Hrvatski reprezentativac Martin Baturina bio je u prvoj postavi Coma te je odigrao sjajnu utakmicu do 64. minuti u velikoj pobjedi nad Manchester Unitedom. A u rukometnoj Ligi prvaka - senzacija Zagreba! Moćni PSŽ pao je u zagrebačkoj Areni. Pred nama je uzbudljivi trkaći vikend, Formula 1 vraća se u Teksas - vozi se Velika Nagrada SAD-a, jedna od najiščekivanijih u kalendaru.
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12:34
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 21.10.2026.

RTL Danas 21.10.2026.

Teme dana 21.10.2026. S 55 glasova za, 2 suzdržana i 79 glasova protiv - odbijen je oporbeni zahtjev za opoziv predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Iznajmljivači s privremenim rješenjima dobit će još četiri godine za legalizaciju svojih objekata. Hrvatski liječnički sindikat upozorava na nejednaku vrijednost liječničkog sata rada tijekom godine. Iako obavljaju isti posao, liječnici su, tvrde, različito plaćeni ovisno o mjesecu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na Jadranskom je mostu u Zagrebu dijelio šalice. Niz uhićenja u Srbiji uoči izbora. Američki izaslanik Steve Witkoff stigao je u Sankt Peter-burg na sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Policijski sat u dijelovima Pariza na snazi je drugu noć zaredom nakon nasilnih prosvjeda i pljački koji su tijekom vikenda potresli Francusku. Velike poplave diljem Europe. Obilne kiše i poplave pogodile su Španjolsku i Francusku.
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10:46
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 20.10.2026.

RTL Danas 20.10.2026.

Teme dana 20.10.2026. Žestoki napad predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave na Ministarstvo unutarnjih poslova zbog postupaka prema članovima Torcide. U Francuskoj mirna noć, nakon što je uveden policijski sat u nekoliko gradova. O eskalaciji sukoba prosvjednika i policije u Europi, pogotovo u Francuskoj ponovno je govorio američki predsjednik Donald Trump. Španjolska se suočava s posljedicama oluje Adam. Umjesto u svom prirodnom okruženju, jedan je crni medvjed svoje jutro odlučio provesti među knjigama. Nogometaši Rijeke ovog popodneva love četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa - na gostovanje stižu momčadi Karlovca. A večeras spektakl u trećem kolu Lige prvaka.
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11:30
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 19.10.2026.

RTL Danas 19.10.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.
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13:11
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 16.10.2026.

RTL Danas 16.10.2026.

Teme dana 16.10.2026. Počela su uhićenja u Splitu zbog skandaloznih i sramotnih uzvika navijača Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Prizore s Poljuda i oko Poljuda komentirali su se i u Saboru odakle su stigle osude na navijačkih izgreda u Splitu. U utorak nas vjerojatno čeka nova promjena cijena goriva. Dio vozača bit će zadovoljan, dio ne. Ukrajina može računati na Europu- poruke su to iz Brisela, na sastanku čelnika Unije gdje je stigao i ukrajinski predsjednik. Crna Gora treba prionuti razgovorima s Hrvatskom, otvorena pitanja su rješiva. U Hrvatskoj su već prijavljena 122 slučaja gripe, a ove se godine pojavila ranije nego inače. Čak 2400 krivotvorenih Mercedesa zaplijenjeno je u talijanskoj luci Genova. Mužjaci morskih kornjača uskoro bi mogli postati prava rijetkost. Incidenti u Splitu donekle su zasjenili veliku večer hrvatskih klubova u Europi. Na Poljudu je pao nizozemski velikan Ajax, Dinamo je u dramatičnoj završnici slomio otpor belgijskog Anderlechta i slavio s 1:0 u drugom kolu Europske lige.
Dostupno još 5 dana
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11:34
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 15.10.2026.

RTL Danas 15.10.2026.

Teme dana 15.10.2026. Marko SMAŽIL, bivši policajac koji je prije tri godine službenim pištoljem ubio studenticu Mihaelu Berak, s kojom je bio u vezi, na ponovljenom je suđenju proglašen krivim. Osuđen je na 15 godina zatvora. U Splitu večeras događaj visokog rizika - utakmica Hajduka i Ajaxa zbog koje policija već danima provodi pojačane mjere sigurnosti. Sinoć nešto prije ponoći Tvrtka CEZAR, članica CIOS grupe Petra Pripuza povlači se iz zajednice ponuditelja odabrane za gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Nakon tri dana pauze, Ukrajina je ponovno pokrenula napade na rusku energetsku infrastrukturu. Napadnuta je rafinerija u RIZ-ANU, 180 kilometara od Moskve. Uoči sastanka sa sindikatima državnih i javnih službi koji je ministar rada Alen Ružić najavio za ponedjeljak. U povodu 35.-e obljetnice pogibije general-bojnika Blage Zadre, ispred Hrvatskoga sabora položen je vijenac kod njegove biste. Talijanski arhitektonski ured, čije je idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru pobijedilo na međunarodnom natječaju, objavio je detaljnu vizualizaciju stadiona. Europski izazov je pred nogometašima Dinama. Modri večeras na Maksimiru u drugom kolu Europske lige dočekuju belgijski Anderlecht. Nogometaši Hajduka večeras na Poljudu protiv nizozemskog Ajaxa otvaraju ligašku fazu Konferencijske lige.
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10:34
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 14.10.2026.

RTL Danas 14.10.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.
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10:12
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 13.10.2026.

RTL Danas 13.10.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a, a tako i u novom izdanju RTL-a Danas u 13.30. Uvođenjem kratke dnevne emisije RTL dodatno zaokružuje prisutnost tijekom cijelog dana. Time informativni sadržaj čini dostupnijim i u ranijem dnevnom terminu – kad se vijesti već intenzivno razvijaju, a gledatelji žele znati što se događa. RTL Danas u 13.30 sati trajat će petnaestak minuta i donijet će najvažnije vijesti dana do tog trenutka – u kratkoj, jasnoj formi. Uključivat će ključne informacije iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu, a ako se nešto aktualno događa – RTL će biti uživo na mjestu događaja.
Dostupno još 2 dana
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10:15
RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 12.10.2026.

RTL Danas 12.10.2026.

Teme dana 12.10.2026. Rusija je pogodila elektranu u Ukrajini - odmah nakon što je američki predsjednik Trump najavio energetsko primirje između dviju zemalja - izjavio je to ukrajinski predsjednik. Vlada je objavila nove cijene goriva, koje će biti na snazi od ponoći. Zbog sumnje na ilegalnu trgovinu duhanom, jutros su počela uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštela. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u Gospiću je postavio mjernu postaju za praćenje kvalitete zraka. U jučerašnjem napadu na zračnu luku u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, poginula je jedna osoba, a jedanaest ih je ozlijeđeno, priopćile su vlasti. Vjernici diljem svijeta iščekuju vijesti o papi Lavu 14-om. Sve češći susreti s medvjedima izazivaju strah među stanovnicima ruskih sibirskih naselja. U posljednjoj utakmici 9.-og kola SuperSport HNL-a Slaven Belupo priredio je veliko iznenađenje pobijedivši Rijeku. U jeku financijskog skandala koji potresa engleski nogomet, Manchester City - kojem prijeti izbacivanje u niži rang - ne posustaje na terenu. Na Enfieldu je s uvjerljivih 3:0 svladao Liverpool, a Vatreni Joško Gvardiol upisao je asistenciju.
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