RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 10.11.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 10.11.2026. Ne prestaju reakcije na stravičan slučaj iz zagrebačke psihijatrijske bolnice Sveti Ivan u Jankomiru. U Spaladium Areni su napravljeni prvi iskoraci prema sanaciji nakon što je grad Split preuzeo upravljanje u ožujku ove godine kada je zatečeno loše stanje. Najmanje 11 osoba poginulo je, a 50 je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći u jugoistočnoj Bugarskoj, u kojoj je sudjelovalo oko 50 vozila. U Abu Dhabiju su počeli dvodnevni pregovori Rusije i Ukrajine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, s ciljem postizanja dogovora o završetku rata. Britanski princ Harry i njegova supruga Meghan sudjelovali su u Europskom parlamentu na otvorenju memorijalne instalacije 'Izgubljeni ekran', posvećene djeci koja su svoje živote izgubila zbog društvenih mreža. Knjige, popusti, poznati pisci i više od 200 sati programa. Svečano je otvoren 48. Interliber – najveći sajam knjiga u ovom dijelu Europe. Slovenski košarkaški čarobnjak Luka Dončić nastavlja dominirati NBA parketima. U Splitu je svečano dočekana 16-godišnja Petra Uglešić, koja je u senegalskom Dakru postala olimpijska pobjednica mladih u taekwondou.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Država: Hrvatska