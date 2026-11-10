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RTL Direkt ,

Sezona 26 Epizoda 179

Od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić najvažnije dnevne događaje donosi direktno i sa stavom. Od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić najvažnije dnevne događaje donosi direktno i sa stavom. Autentično, drugačije, svježe, RTL-ovo late night izdanje od prvih je dana pokretanja prava televizijska senzacija. Iza kamere već deset godina vrijedno se izrađuje televizijski mozaik koji vrsni profesionalci iz dana u dan bruse do najsitnijih detalja, a znanje nesebično prenose svakom novom članu redakcije. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje, a čine ga urednik Antonio Zavada, producentica Antonija Bradač, reporteri Ivan Skorin, Petar Panjkota, Borko Brunović te Darinka Trgo i Rikardo Stojkovski.

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  • Sezona 26

  • Teme dana

35:11
RTL Direkt - Sezona 26 - 179. epizoda

10.11.2026.

Od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić najvažnije dnevne događaje donosi direktno i sa stavom. Od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić najvažnije dnevne događaje donosi direktno i sa stavom. Autentično, drugačije, svježe, RTL-ovo late night izdanje od prvih je dana pokretanja prava televizijska senzacija. Iza kamere već deset godina vrijedno se izrađuje televizijski mozaik koji vrsni profesionalci iz dana u dan bruse do najsitnijih detalja, a znanje nesebično prenose svakom novom članu redakcije. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje, a čine ga urednik Antonio Zavada, producentica Antonija Bradač, reporteri Ivan Skorin, Petar Panjkota, Borko Brunović te Darinka Trgo i Rikardo Stojkovski.
Dostupno još 29 dana
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33:29
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 09.11.2026.

RTL Direkt 09.11.2026.

Teme dana 09.11.2026. Paralelni roditelj ušuljao se u dom - vaš sin i kćer mu se povjeravaju više nego vama - možemo li se boriti protiv chatbot djetinjstva. Možda je upitan Bijeli Božić - ali ćemo imati sigurno zamrznuti Božić sa zamrznutim cijenama kobasica i kuhanog vina, no ne u svim gradovima. Nakon deset otkaza zbog imenovanja Dijane Zadravec prvi put se večeras oglasio šef Vinogradske, kaže da bolnica uredno radi - a gošća Direkta je Ivana Kekin. U rengenu kineska Mata Hari zavela gazdu najmoćnije firme na svijetu, u Mađarskoj uhićen Orbanov brat, u Australiji piton zgrabio koalu. Pobuna protiv data centara u Americi ujedinila ljevicu i desnicu - slijedi li isto u Europi?
Dostupno još 28 dana
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27:07
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 05.11.2026.

RTL Direkt 05.11.2026.

Teme dana 05.11.2026. Ne želimo raditi u strahu, a radiologe je nemoguće zamijeniti, samo za Direkt kaže jedna od osmero liječnika koji su dali otkaz zbog Dijane Zadravec. Dostupno zdravstvo i školstvo, jeftiniji stanovi, porezi za milijardere: što žele američki demokratski socijalisti koji su pomeli izbore. U sat vremena 18 tisuća prijava za poticaje za električna vozila. Prosvjedi u Francuskoj. Ronaldo odlazi iz reprezentacije. Svaka druga točka prođe bez ijedne riječ, najčešći rok je uskoro, a problemi se vuku i 359 godina. Što je pokazala analiza 782 sata sjednica gradskih vijeća u 20 hrvatskih gradova. Nakon vožnje Mišinog lijesa po Dalmaciji: od Tuđmana i Pelea do pape Franje i Ozija Osbourna; čije su još lijesove pratile tisuće ljudi.
Dostupno još 24 dana
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34:52
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 04.11.2026.

RTL Direkt 04.11.2026.

Teme dana 04.11.2026. Je li moguće da 10% zaposlenih u državnim institucijama šmrče kokain, kako tvrdi Mato Franković. Pitali smo saborske zastupnike bi li se testirali. Kakav udarac Trumpu: demokrati osvojili većinu u Kongresu. Zašto hrvatski poduzetnici otvaraju šampanjac i je li Trump izgubio moć: analizira profesor Zoran Kurelić. Prvi put ikad u Hrvatskoj je najprodavaniji auto: kineski. Zašto Europa gubi bitku protiv Kineza? Na zagrebačkom Mirogoju u krugu obitelji pokopan Mišo Kovač. Zagreb proglašen najboljom božićnom destinacijom. Država se ispričala Rimcu zbog popisa poreznih dužnika. Bob Dylan kod pape. Čovjek iz naroda koji jede salamu, u trapericama od 1000 eura. Najnovije zgode Aleksandra Vučića.
Dostupno još 23 dana
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29:46
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 03.11.2026.

RTL Direkt 03.11.2026.

Teme dana 03.11.2026. 30 tisuća ljudi na Poljudu uglas pjevalo MIšine pjesme. Posljednji put putuje Dalmacijom: kako se od njega oprostio rodni Šibenik. Talijanska kartonska kutija ili nešto drugo? Kada ćemo doznati sudbinu maksimirskog stadiona? Što su midterms, zašto su važni i kako bi mogli promijeniti politiku Donalda Trumpa. Studentski rad ulazi u staž, nogometaš umro nakon sudara s golmanom. Mogging je riječ godine prema Collinsovom rječniku. Bizarni trend u Kini: kako i zašto su mladi počeli uzgajati cigle.
Dostupno još 22 dana
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34:39
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 02.11.2026.

RTL Direkt 02.11.2026.

Teme dana 02.11.2026. Mimovi su kompliment, navijači neće kisnuti, još nije sve izgubljeno: ekskluzivno za Direkt govore najtraženiji arhitekti: Fantini i Rossi, autori pobjedničke ideje za Maksimir. Štorije o Miši koje još niste čuli: za Direkt govore glazbenici i novinari, Vuco, Zdenka Kovačiček i Alka Vuica. Je li sudbina Ukrajine u rukama Elona Muska i je li Trump danas saveznik Putinu: gošća Direkta Vesna Pusić. Raste broj rođene djece. Zbog hakerskih napada ne rade hladnjaci u supermarketima diljem Europe. Formula 1 ima najmlađeg prvaka ikad. Bare treba biti lektira u školi, kaže kritičar Dragaš na komemoraciji za velikog pjesnika, koji je u Zagrebu dobio mural.
Dostupno još 21 dana
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34:10
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 2026 29.10.2026.

RTL Direkt 2026 29.10.2026.

Teme dana 29.10.2026. Uoči Svih svetih: jesu li poskupjeli lampioni i cvijeće i kako proći najjeftinije? Stiže nam zimsko vrijeme: hladnoća, kiša. Gdje bi mogao pasti snijeg? Gošća: zamjenica ravnatelja DHMZ-a. "Gori ste od talibana" - poručio Vučić studentima i ispričao se talibanima. Mate Rimac sam lovio lopova koji mu je ukrao 2 i pol milijuna vrijedan Bugatti. Što je tajnoviti viteški red čiji član želi postati Grlić Radman. Razgovarali smo s drugim političarima vitezovima i zmajevima. Otvorena je prije 120 godina, a zadnjih 30 je bila prazna. Prvi smo bili u kultnoj kavani Korzo, koja se obnavlja po uzoru na slavne dane.
Dostupno još 17 dana
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29:12
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 28.10.2026.

RTL Direkt 28.10.2026.

Teme dana 28.10.2026. 15-godišnjaci piju i po 7 limenki energetskih pića dnevno. Država će ih potpuno zabraniti mlađima od 18. Vučić planirao osporiti pobjedu studenata i silom ostati na vlasti. O Srbiji i Izraelu: Mirjana Rakić. Umirovljenik na plotu oglasio da prodaje štence, dobio kaznu od 600 eura. Čistači i zubari, građevinski radnici i ribari. Tko ne treba strahovati da će ga zamijeniti AI? Ministar želi postati vitez! Što je malteški viteški red kojem želi pristupiti Gordan Grlić Radman? Prihvaćaju li zbog glazbe seksualizaciju žena i tradicionalne rodne uloge? Prvo hrvatsko istraživanje o tome kako trap utječe na stavove mladih.
Dostupno još 16 dana
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33:22
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 27.10.2026.

RTL Direkt 27.10.2026.

Teme dana 27.10.2026. 6 ljudi je umrlo, prošlo je 75 dana: zašto i dalje ne znamo uzrok požara u Omišu? Hoće li itko odgovarati? Gašenje tabloida, smjene na RTS-u: prvi potez nove vlasti je obračun s režimskim medijima. Što čeka Srbiju? Gost: Tonino Picula. Što je zajedničko izborima u Srbiji i Brazilu, i francuskim prosvjedima - ključna uloga mladih. Imamo izvještaj iz Pariza. Zbog navale kupaca, ponovno odgođene prijave za poticaje za električne aute. Sleepmaxxing, proteinmaxxing, vibemaxxing. SVEMAXXING. Kako je maxxing postala riječ godine. Nekoć doktor Carter, danas doktor Robbie. People proglasio glumca Noahu Wylea najseksi muškarcem na svijetu.
Dostupno još 15 dana
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42:03
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 22.10.2026.

RTL Direkt 22.10.2026.

Teme dana 26.10.2026. Slavlje na ulicama Srbije. Ples i suze, trube i baklje. Stotine tisuća ljudi na ulicama cijelu noć slavile pad Vučića. Kako su mladi bez vođe srušili velikog vođu. Slavlje i večeras: iz Beograda: Ana Mlinarić s predstavnikom studentske liste. Pao je Ćaciland, simbol Vučićeve Srbije. Odakle nam se večeras javlja satiričar Zoran Kesić. Što misle o Mladiću, Putinu, NATO-u i Kosovu? I koji su im prvi potezi? Gost: bivši student s Vučićeve tjeralice. Kako su na novu vlast reagirale zvijezde: Za Direkt govore Bajaga, Konstrakta, Anđelka i SARS.
Dostupno još 14 dana
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35:56
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 22.10.2026.

RTL Direkt 22.10.2026.

Teme dana 22.10.2026. 740 eura božićnice dobit će svi slovenski radnici, provjerili smo tko će i koliko dobiti u Hrvatskoj. Deseci tisuća ljudi na završnom skupu Studentske liste u Beogradu. Vučić ih u zatvorenoj dvorani nazvao najgorim lopužama. Što ako pobjedu na izborima proglase i jedni i drugi? Čekaju li Srbiju neredi? Gosti: aktivistica i bivša studentica s Vučićeve tjeralice i vanjsko politički novinar. U Airbnb apartmanima više ne morate prati suđe, New York zabranjuje kočije s konjima. Izložba prihvatljive odjeće u Sjevernoj Koreji. U Sloveniji je snijeg pao prije 10 dana, stiže li ovog vikenda i u Hrvatsku? Breaking Bad. The Wire. ili MadMen. Koja je najbolja serija 21. stoljeća? Nakon NY Timesa biraju glumci, pjevači i Direktova redakcija.
Dostupno još 10 dana
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35:13
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 21.10.2026.

RTL Direkt 21.10.2026.

Teme dana 21.10.2026. Kako su cijene benzina, stanovanja i režija pojele rast plaća. Koja je realno samo 36 eura veća nego lani. Je li Trump okrenuo leđa Ukrajini i postao Putinov saveznik? Gost: Tonči Tadić. Desnica preuveličava razmjere nereda. Kaže za Direkt novinarka koja je bila na prosvjedima u Parizu. U rengenu: obilna i kiša i poplave u Splitu. Kako je izgledao čovjek prije 350 tisuća godina. Astronaut vrijedan milijun dolara na zagrebačkom aerodromu. Što na trajektu Jadrolinije radi ovca konopom zavezana za paletu. MOLIM? CIjeli svijet priča o glumici Hillary Swenk, koja je s 52. godine trudna. Broj Hrvatica koje su rodile nakon 40te u 20 godina je skočio za 100 posto. Upoznajte superjunakinju iz Pule: kako je biologinja Karin spasila život 200 glavatih želvi.
Dostupno još 9 dana
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36:22
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 20.10.2026.

RTL Direkt 20.10.2026.

Teme dana 20.10.2026. Krenulo je u Francuskoj, proširilo se na Italiju, a Nijemci misle da isto čeka cijelu Europu. Tko radikalizira prosvjede mladih? Boji li se policija Torcide i je li se nacističko divljanje moglo spriječiti? Gost Direkta: Ranko Ostojić. Oprez: mijenja se vrijeme: gdje sutra stiže opasno olujno nevrijeme i obilna kiša? I u nedjelju se mijenja vrijeme: pomiču se satovi, mrak pada ranije, pada i raspoloženje. Do 20% poskupljuju avio karte, Trump bi da se New Mexico zove New America. Ricky Gervais jedva čeka Zagreb. Od Mi nismo anđeli do Lepa sela lepo gore: Nikola Kojo legendarni je glumac, u novoj predstavi pjeva, a večeras govori i o politici.
Dostupno još 8 dana
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34:15
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Danas 19.10.2026.

RTL Danas 19.10.2026.

Teme dana 19.10.2026. Od pokušaja ubojstva do seksualnih delikata. 426 prekršaja i 212 kaznenih djela iza sebe imaju 23 huligana. Ali samo pet zatvorskih kazni. Gdje je zapelo? Opljačkane trgovine, zapaljene zgrade i ulice kao ratna zona: što se to događa u Francuskoj? U Parizu od večeras policijski sat. 10 godina Andreja Plenkovića na vlasti: analiziramo uspjehe i neuspjehe. Jakov Jozinović odgodio koncert u Beogradu. Katie Zacharia nakon 5 dana dobila otkaz. Riječki ronilac u sportskoj kući slavnih. Nakon dvije i pol godine: građani opet imaju pet minuta da dobiju poticaje za električne aute. Je li drugdje u Europi pravednije? Bili smo na premijeri hrvatskog horora, Štriguni. Čega se boji jedan od glavnih glumaca Rade Šerbeždija?
Dostupno još 7 dana
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27:23
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 15.10.2026.

RTL Direkt 15.10.2026.

Teme dana 15.10.2026. Ustaj Adolfe usred Splita. Kako je Torcida osramotila i Hajduk i Split i cijelu Hrvatsku. Nije navikao na kritiku, pa prosvjeduje: Vučiću smeta kako hrvatski mediji izvještavaju o izborima u Srbiji. Je li to znak panike? Gost: Maro Alavanja. Što je najviše poskupjelo u godinu dana. Nove fotografije maksimirskog stadiona. Neredi u Albaniji. Tražilo ih se 68, javilo se 9: zašto medicinske sestre ne žele raditi u zadarskoj bolnici? Nakon intervjua za južnokorejsku televiziju svi pričaju o engleskom ministra Anušića: a mi smo se prisjetili svih pipl mast trast as slučajeva.
Dostupno još 3 dana
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29:22
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 14.10.2026.

RTL Direkt 14.10.2026.

Teme dana 14.10.2026. I Praznik rada i Velika Gospa i Božić padaju za vikend. Zašto je 2027. najgora godina za spajanje? Stižu strože prometne kazne: za vožnju romobilom prije 14., 3000 eura. Za driftanje 5000 plus zatvor. 600 eura običan lijes, 3000 eura klasičan sprovod. Je li inflacija stigla do groblja i koliko košta smrt? Odakle salmonela baš u rajčicama, i koje je povrće posebno rizično? Savjeti dekanice Prehrambeno biotehnološkog fakulteta. Tko čisti zahod, tko kuha, a tko ide na roditeljski u domovima naših saborskih zastupnika? Što ne radi Miro Bulj, ali radi Hrvoje Zekanović.
Dostupno još 2 dana
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28:57
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 13.10.2026.

RTL Direkt 13.10.2026.

Teme dana 13.10.2026. Od piletine i jaja preko rajčica sve do špinata i krastavaca: od koje hrane se možete zaraziti salmonelom i zašto su opasne salate? Tomašević najavio maksimalni porez na nekretnine za stanove koji su prazni ili se iznajmljuju turistima. Može li to smanjiti cijenu najma? Razgovara s kamenom, leti u autu, čuva djeda, konobari: bizarna Vučićeva predizborna kampanja. Boeing iznad Korenice poslao signal za otmicu. Nestašica goriva na Baliju. Hakirani hladnjaci u francuskim supermarketima. Peglaju i peru, brinu za djecu i idu na roditeljske sastanke: zašto 2026. u Hrvatskoj žene i dalje vode brigu o svemu?
Dostupno još 1 dan
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33:48
RTL Direkt - Sezona 26 - RTL Direkt 12.10.2026.

RTL Direkt 12.10.2026.

Teme dana 12.10.2026. Između 70 i 130 tisuća radnika zarađuje 800 eura mjesečno. Koliki bi trebao biti minimalac i gdje je u Europi najniži? Može li ruski dizel smanjiti cijene na europskim pumpama? Gost Direkta Davor Štern. Amerikanci planiraju uživo prenositi pogubljenje čovjeka pred streljačkim vodom. MOLIM? U Koprivnici otkazali Bajagu, u Srbiji prijete da će otkazati Jakova Jozinovića. Zašto su zabrane opet u modi? Papa Ide na operaciju pluća. Otkrivene najopasnije zemlje na svijetu. Tigar u Britaniji pojeo posjetitelja zoološkog. 1600 ljudi u BIH bez struje zbog jednog dabra. Po čemu ćemo pamtiti rocknroll karizmatika Gorana Bareta? Za Direkt govore Mrle, Saša Antić i Tonči Huljić.
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