RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 11.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 11.09.2026. Jutro u Zagrebu nije počelo dobro - učenik je oštrim predmetom u srednjoj Elektro-tehničkoj školi teško ozlijedio učenika prvog razreda i spremačicu. Nakon incidenta u školu su stigli predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, u školu stiže i krizni tim, a psihološka pomoć učenicima i djelatnicima bit će Osigurana tijekom vikenda u školi. Na mjesto napada jutros je stigao i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. U teškoj prometnoj nesreći dvoje poginulih. Tragedija se dogodila na nadvožnjaku Velika Mlaka između Velike Gorice i Zagreba. Jutros je nevrijeme izazvalo prometni kaos i potop u Splitu, voda je prodrla u mnoge objekte, pa i u KBC Split na Firulama. Oborine nisu stigle do Brača, gdje više od 15 sati traje borba vatrogasaca s velikim požarom. Tijekom noći evakuiran je manji broj stanovnika, a vatrogasci su uspjeli obraniti kuće u Ložišćima i Gornjim Bobovi-šćima. Prošlo je 25 godina od terorističkih napada 11. rujna 2001. u SAD-u. Oteti avioni Uništili su Svjetski trgovački centar te Usmrtili gotovo 3000 ljudi. Fantastična noć Martina Baturine u Ligi prvaka. A nakon Monce i Velike Nagrade Italije na kojoj je prije prije 5 dana čudo izveo Mercedesov Kimi Antoneli - Formula 1 je ovog vikenda u Madridu.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska