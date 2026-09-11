RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 11.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 11.09.2026. Maskirani učenik jutros u zagrebačkoj školi izbo 15-ogodišnjaka i spremačicu - ozlijeđeni operirani. Za RTL Danas UŽIVO govori profesor-heroj koji je napadača zadržao da ne pobjegne. Nastava otkazana, djeci i nastavnicima osigurana psihološka pomoć - analiziramo: zašto ni dvojica zaštitara nisu bila dovoljna? Amerika se prisjeća žrtava najvećeg terorističkog napada u povijesti - iz New Yorka Tea Mihanović. Kiša potopila Split: ljudi i vozila zarobljeni u bujicama, iskakali šahtovi, poplavljeni podrumi. Spektakularni završetak europskog dijela sezone Formule 1. Prva utrka u Madridu nakon čak 45 godina.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska