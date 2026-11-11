RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 11.11.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 11.11.2026. "Okrutno, neprimjereno postupanje s ishodom smrti, da ne kažem ubojstva". Poruka je to ministrice zdravstva Irene Hrstić nakon sjednice Vlade o slučaju smrti Kristiana Josipa Periša u psihijatrijskoj bolnici sveti Ivan. Vlada će u subotu predstaviti nacrt državnog proračuna za 2027.-u godinu. Nakon četvrtog kruga pregovora s Vladom, sindikati javnih službi ocijenili su Vladinu ponudu rasta osnovice i materijalnih prava znatno boljom nego u prethodnim razgovorima. U Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u podne je održana komemoracija u čast preminulog Miše Kovača. HEP je objavio da je obnovljena trećina vrelovodne mreže u Zagrebu. Riječ je o 129 kilometara cjevovoda u 27 naselja. U ponoć je u Španjolskoj počeo opći štrajk radnika zbog sve teže dostupnosti stanova, deložacija i rasta cijene najma. U Abu Dabhiju se nastavljaju mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine uz posredovanje SAD-a. Ruska federalna sigurnosna služba objavila je da je uhitila dvije osobe za koje tvrdi da su agenti poljskih tajnih službi. Od legendarne crvene jakne Michaela Jacksona do raznih haljina princeze Diane brojni predmeti slavnih ponovno idu na aukciju koja će se održati početkom prosinca u Abu Dhabiju.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Država: Hrvatska