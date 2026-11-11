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RTL Danas u 19:00 ,

Sezona 26 Epizoda 315

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program.

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  • Sezona 26

  • Teme dana

1:05:05
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - 315. epizoda

11.11.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program.
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1:04:05
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 10.11.2026.

RTL Danas 10.11.2026.

Teme dana 10.11.2026. SMRT U BOLNICI Tko je odgovoran za smrt Kristiana Josipa Periša? Bolnica i grad tvrde - nije bilo zataškavanja. Obitelj otkriva: nakon njegove smrti zaručnica izgubila dijete. PREPUCAVANJE OKO AFERA Aktualac o aferama, premijer se svađao s oporbom oko slučajeva Periš i Zadravec. STRAVA NA AUTOCESTI Najmanje 12 poginulih u lančanom sudaru čak 86 vozila na autocesti u Bugarskoj. VAGANJE U ŠKOLI Projekt za zdraviju djecu - kreće vaganje na početku i kraju školske godine. KOLONA SJEĆANJA Uživo s mladima koji će u Vukovaru nosit bijele majice s imenima svih nestalih u Domovinskom ratu. PROMJENA U MAKSIMIRU Jerko Leko predstavljen kao novi trener Dinama. Poručio: ne zanima nas Hajduk.
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1:06:24
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 09.11.2026.

RTL Danas 09.11.2026.

Teme dana 09.11.2026. SUMNJIVA SMRT SPORTAŠA Zbog smrti Kristijana Josipa Periša u istražnom zatvoru četvorica medicinskih tehničara iz Jankomira. Kolege im dali podršku, obitelj sumnja u nasilnu smrt. KOBNI PRELJUB Skandal u vodećem tehnološkom divu - direktor Nvidije priznao aferu sa ženom za koju se sumnja da je špijunirala za Kinu. IZRAČUN ZA RATARE Od sutra niže cijene svih goriva. Koliko će jeftiniji plavi dizel pomoći slavonskim ratarima? BOLJA ANALIZA POTRESA Nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa postavljeno stotinu novih mjernih postaja. Bili smo na jednoj od njih. SVJETSKI DAN POSVOJENJA Donosimo emotivne priče posvojenih žena i njihovih novih obitelji. Na novi dom čeka još 335 djece. KRAMARIĆ OTKAZAO, PA IGRAO ZA KLUB U Zagrebu se okupili Vatreni. Kramarić još prošli tjedan otkazao Biliću zbog ozljede, pa sinoć za klub u Bundseligi odigrao 70 minuta.
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42:46
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 08.11.2026.

RTL Danas 08.11.2026.

Teme dana 08.11.2026. TEŠKA NESREĆA Prevrnuo se autobus kod Zagreba, poginuli državljani Hrvatske i Crne Gore - ozlijeđeno više od 30 putnika. NOVI CRODEMOSKOP Imamo novi Crodemoskop za studeni - najveće stranke u problemu, u godinu dana drastično im pao rejting. DVODNEVNA ŽALOST U POLJSKOJ 24-godišnjak u Krakovu ubio šestero prolaznika i troje članova obitelji! Poljski premijer napad nazvao terorizmom. PLJAČKA U POŠTI Lopovi upali u skladište Hrvatske pošte i ukrali pošiljke vrijedne 50 tisuća eura! Kako do povrata novca? Nakon Antonelija, i Mercedes potvrdio naslov svjetskih prvaka! U Brazilu pobjedu odnio Lando Norris
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54:25
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 07.11.2026.

RTL Danas 07.11.2026.

Teme dana 07.11.2026. OŠTEĆEN NAFTOVOD Oštećen Janafov naftovod kod Nove Gradiške, izlile se tone nafte - 15 osoba zatražilo liječničku pomoć. NAPAD U KRAKOWU Najmanje šestero mrtvih u pucnjavi u Poljskoj. Napadač uhićen. NOVI NAPAD NA IRAN Trump se pohvalio novim napadom na Iran! Smijenio ključnu suradnicu i imenovao novog šefa kabineta. GASTRO VIKEND Bili smo na proslavi zaštitnika lovaca. Festivalu poljičke gastronomi, u Zelini na Martinjskom gablecu. KRAMARIĆ PROPUŠTA OKUPLJANJE Što je u pozadini Kramarićevog odustajanja od susreta protiv Engleske i Češke? Izbornik Bilić: vrata su mu otvorena. RTL SCENA U RTL Sceni o odlasku Miše Kovača. Baby Lasagna otkriva kakav je bračni život, a sestra Nine Badrić - govori o svojim glazbenim počecima.
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1:07:31
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 06.11.2026.

RTL Danas 06.11.2026.

Teme dana 06.11.2026. NOVI OTKAZI U BOLNICI Ne smiruje se pobuna u bolnici Sestre milosrdnice - još dvoje radiologa dalo otkaz zbog povratka Dijane Zadravec. ŠOK U DARUVARU Gasi se tvornica za preradu ribe u Daruvaru - bez posla ostaje 130 radnika. JEFTINIJE GORIVO Dobre vijesti za vozače - od utorka veliko pojeftinjenje goriva. LAV U JUŽNOJ AMERICI Papa na svom najdužem inozemnom putovanju - provest će 12 dana u Južnoj Americi. KARIJES PROTIV ČETKICE Porazna oralna higijena - svaki peti Hrvat lani imao karijes, svakom 11-tom izvađen zub. DOBAR POSAO U ENGLESKOJ Senzacija Dinama u Engleskoj - ostaje li Jerko Leko ako Modri pobijede Varaždin ili ipak stiže španjolski trener?
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1:07:59
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 05.11.2026.

RTL Danas 05.11.2026.

Teme dana 05.11.2026. KRIZA U VINOGRADSKOJ Osam radiologa dalo otkaz u Vinogradskoj. Uprava poručuje - pacijenti neće biti zakinuti. Oporba proziva vladajuće zbog političkog imenovanja šefice radiologije. NOVI FRANKOVIĆEV ISTUP Dubrovački gradonačelnik nakon izjave o konzumaciji kokaina među društveno-političkom elitom - zatražio bezuvjetni zatvor za dilere. TRUMP PRONAŠAO KRIVCA Trump se oglasio prvi put nakon poraza republikanaca u predstavničkim tijelima. Pronašao je krivca. OTVOREN KOMUNISTIČKI ARHIV Mađarska otvorila komunistički arhiv. Krio je imena više od 60 tisuća doušnika tajne službe. Mnogi od njih još su živi. RAZGRABLJENE SUBVENCIJE Nezapamćen interes za električne automobile. Poticaji planuli za nekoliko minuta. Zahtjeva pet puta više od predviđenog. ZBOGOM REPREZENTACIJI Cristiano Ronaldo objavio kraj reprezentativne karijere.
Dostupno još 24 dana
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1:06:23
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 04.11.2026.

RTL Danas 04.11.2026.

Teme dana 04.11.2026. TRUMPOV DEBAKL Težak poraz Trumpovih republikanaca - izgubili većinu u oba doma Kongresa. Povijest pišu žene i manjine. NOVI RAST INFLACIJE Poskupljenja ne prestaju - novi rast inflacije u Hrvatskoj. BLAGDANSKA INSPEKCIJA Za Sve svete prodavali neispravne lampione i radili na crno - imamo rezultate akcije Inspektorata. POČINJE CIJEPLJENJE U Hrvatsku stiglo cjepivo protiv gripe - uživo: kada počinje cijepljenje? JOŠ I DANAS TEKU SUZE Na Mirogoju pokopan Mate Mišo Kovač - kako ga je Dalmacija ispratila na posljednji počinak. BORBA ZA EUROPU Hrvatski rukometaši korak bliže Euru - u Splitu pala Litva. Dinamovci doputovali u Englesku - što sprema novi trener Leko - Uživo iz Sunderlanda.
Dostupno još 23 dana
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1:16:13
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 03.11.2026.

RTL Danas 03.11.2026.

Teme dana 03.11.2026. ZBOGOM, MIŠO! Poljud ispratio Mišu Kovača. Uživo Damira Gregoret i Mario Jurič. VELIKA POBJEDA STUDENATA Studentski rad Ulazi u radni staž! MInistar Ružić za RTL Danas Otkriva detalje. HRVATSKA HIT BRITANCIMA Britancima Hrvatska sve poželjnija destinacija. Uživo iz Londona - s jednog od najprestižnijih turističkih sajmova. APLIKACIJOM DO KAOSA Kako su hakeri zagrijali hladnjake europskih trgovina, hrvatski stručnjaci objašnjavaju - kobno je spajanje na aplikacije. HRGOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA RTL Prvak svijeta Filip Hrgović uživo u RTL Sportu! El Animal ekluzivno o svojoj idućoj borbi.
Dostupno još 22 dana
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1:12:35
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 02.11.2026.

RTL Danas 02.11.2026.

Teme dana 02.11.2026. OPROŠTAJ OD LEGENDE Šibenčani se oprostili od Miše Kovača. Ispratit će ga i sutra. Vlada proglasila Dan nacionalne sućuti. Uživo smo u Šibeniku. POLJUD ZA MIŠU Sutra ispraćaj i s Poljuda. Počast odaju i glazbenici. Uživo iz Splita - gost Jole. KOMEMORACIJA ZA BARU Emocije i suze u Lisinskom. Prijatelji i kolege oprostili se od legende rocka Gorana Bare. SJEĆANJE NA NESTALE Vjernici obilježavaju Dušni dan. Donosimo potresna svjedočanstva obitelji nestalih koje ni ove godine nemaju gdje zapaliti svijeću najmilijima. ZAKON O RADU Stižu promjene za radnike: plaće će biti javne, mijenja se i način korištenja godišnjeg. U oglasima će morati biti i iznos plaće. PODSTANARI OSTAVILI NERED Noćna mora vlasnika stana iz Jastrebarskog. Podstanari mu nisu plaćali ni najam ni režije, a iza sebe ostavili rasulo. Talijan Kimi Antoneli ispisao povijest u Meksiku. Postao najmlađi prvak Formule 1. PUT PREMA EURU Okupila se rukometna reprezentacija pred utakmicu s Litvom u Splitu. Pojavilo se novo ime na Sigurdsonovu popisu.
Dostupno još 21 dana
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50:00
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 01.11.2026.

RTL Danas 01.11.2026.

Teme dana 01.11.2026. SVI SVETI Lampaši, cvijeće i tisuće građana na grobljima diljem Hrvatske. Na blagdan Svih svetih snažne poruke nadbiskupa Kutleše i Uzinića. Uživo s Mirogoja. OPROŠTAJ OD MIŠE! Poljud u utorak pjesmom ispraća Mišu Kovača, o sprovodu se oglasila i pjevačeva obitelj. Šibenik se oprašta od svoje legende, kolege za RTL svjedoče o Mišinoj posebnosti. NOVI NEREDI Mirni prosvjedi mladih i u Njemačkoj prerasli u palež, razbijanja i sukob s policijom. Neredi i u Švicarskoj. NOVI TRENER DINAMA? Boban smijenio Kovačevića - Jerko Leko privremeni trener Dinama. FORMULA NA RTL-u Velika nagrada Meksika uskoro uživo na RTL-u, hoće li Kimi Antoneli postati najmlađi prvak u povijesti?
Dostupno još 20 dana
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53:56
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 31.10.2026.

RTL Danas 31.10.2026.

Teme dana 31.10.2026. ZBOGOM, MIŠO! Umro Mate Mišo Kovač. Uživo iz Splita i Šibenika. VAL NEZADOVOLJSTVA Europa pod prosvjedima: buja nezadovoljstvo mladih od Njemačke i Francuske do Italije i Albanije. Što traže? GUŽVA NA GROBLJIMA Na grobljima diljem Hrvatske građani se prisjećaju svojih najmilijih. I dalje posebne regulacije prometa. NOVA KATAMARANSKA LINIJA Povijesni dan za Bračane - prvi put Postira i Pučišća dobili redovnu brodsku liniju sa Splitom. RTL SCENA OD 20 SATI U RTL Sceni doznajte tko je bio prvi domaći influenser, sve o velikom povratku Senne M te zašto vodeći stručnjak estetske kirurgije misli da je nekad važnije izbjeći skalpel.
Dostupno još 19 dana
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1:08:39
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 30.10.2026.

RTL Danas 30.10.2026.

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima. RTL Danas svakog dana donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije. Uz etablirano uredništvo i voditelje, RTL Danas je prvi, neovisan i nepristran informativni program.
Dostupno još 18 dana
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1:08:38
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 29.10.2026.

RTL Danas 29.10.2026.

Teme dana 29.10.2026. RAST PLAĆA Kolike povišice Vlada nudi državnom i javnom sektoru? Minimalac raste na 1130 eura bruto! Što kažu poslodavci i sindikati? ŠPANJOLSKA TUGUJE U Španjolskoj trodnevna žalost - u sudaru brzih vlakova 74-ero poginulih. Objavljena komunikacija sa strojovođama netom prije nesreće! ZAVRŠENA PRVA FAZA RTL Danas u cementari Holcim gdje se spaljuje neopasni otpad iz Gospića. A ovako izgleda područje oko silosa nakon prve faze sanacije zakopanog otpada. RIMCU UKRALI AUTOMOBIL Jučer ukraden, danas vraćen! U Austriji pronađen skupocjeni Bugatti Mate Rimca. ADVENT BEZ DIVLJANJA CIJENA Širi se popis gradova koji ograničavaju cijene hrane i pića na adventima. Koliko ćemo maksimalno plaćati fritule, a koliko kuhano vino? UMALO TRAGIČAR UTAKMICE Mateo Kovačić zabio za City nakon godinu i pol pa promašio jedanaesterac.
Dostupno još 17 dana
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1:06:14
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 28.10.2026.

RTL Danas 28.10.2026.

Teme dana 28.10.2026. SUDAR VLAKOVA Sudar brzih vlakova u Španjolskoj! Više od 60 mrtvih u okolici Toleda. Oglasio se premijer Sánchez. Istražujemo uzrok nesreće. TERORIZAM U BEOGRADU 18-godišnjak u Beogradu izveo teroristički napad na pripadnika žandarmerije i pritom poginuo! Razina sigurnosne prijetnje podignuta na najviši stupanj. TKO ĆE VLADATI IZRAELOM? Tko će okupiti većinu za sastavljanje nove izraelske vlade? Nakon rekordne izlaznosti i dalje traje prebrojavanje glasova. Gost RTL-a Danas bivši šef diplomacije Miro Kovač. ZBOG KRAĐE STALI VLAKOVI Zbog krađe 100 metara žice - teretni vlak zapleo se u ostatke i blokirao prugu. Cijeli dan otežano prometovanje preko glavnog zagrebačkog kolodvora. EU OGRANIČAVA "KINEZE" Europska unija ograničava uvoz kineskih hibridnih automobila. ARSENAL SE OSRAMOTIO Senzacija u Engleskoj! Kako je četvrtoligaš Fleetwood Town iz ribarskog grada izbacio engleskog prvaka iz Kupa?
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1:07:12
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 27.10.2026.

RTL Danas 27.10.2026.

Teme dana 27.10.2026. GREŠKOM OSTALA BEZ ŽELUCA Ženi odstranili želudac, a poslije utvrdili da nema rak. Doznajemo - zašto je došlo do kardinalne greške. Oglasila se i bolnica. NIŠTA IM NIJE SVETO Opljačkan Spomen dom Alojzija Stepinca. Na meti pljačkaša i zgroženi stanovnici Krašića. POVIJESNI IZBORI Izraelci na biralištima odlučuju o sudbini premijera Netanjahua - izlaznost najveća u zadnjih 50 godina. U Srbiji na upade građana u provladine medije Vučić zaprijetio samoorganiziranjem! LUDI ZA KULTUROM Cijelu noć u Zagrebu čekali ulaznice za Orašara, sve razgrabljene. Uoči otvorenja, vodimo vas u obnovljeni Muzej Mimara - uživo ministrica kulture! ZLATNA LOPTA Dodjela Zlatne lopte u znaku Harryja Kanea i nesvakidašnjeg skandala.
Dostupno još 15 dana
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1:07:04
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 26.10.2026.

RTL Danas 26.10.2026.

Teme dana 26.10.2026. PAD ALEKSANDRA VUČIĆA Studentski pokret srušio političku dominaciju Aleksandra Vučića! Na ulicama počinje novo slavlje: Tko će biti novi premijer - uživo Ana Mlinarić! SRBIJA NAKON VUČIĆA Čestitke studentskom pokretu iz Europe. Oglasila se Rusija, ali i Plenković! NOVI POČETAK BOLNICE U BLATU 40 godina od kamena temeljca za nedovršenu Sveučilišnu bolnicu - počinje gradnja Nacionalne dječje bolnice u Blatu. BLAGDANSKA RAČUNICA Građani se pripremaju za nikad skuplje Svisvete. Gradovi za doček Nove godine. Dogovoreni nastupi zvijezda. Gdje će tko? Doček za svjetskog doprvaka - Ilija Kovtun u Hrvatsku donio svjetsko srebro na ručama.
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47:26
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 25.10.2026.

RTL Danas 25.10.2026.

Teme dana 25.10.2026. DAN ODLUKE ZA SRBIJU Srbija odlučuje - na ulice Beograda poslana vozila za razbijanje prosvjeda Uživo iz Beograda Ana Mlinarić: Čekanje u redovima satima - na čiju će se stranu preliti ova golema izlasnost. EUROPA NA ULICAMA Prosvjedi eskalirali u više europskih gradova, neredi u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj. Uživo iz Pariza Ivana Ivanda Rožić. (NE)SLOMLJIVA KOALICIJA U RTL Dosjeu analiziramo dvije i pol godine Vlade HDZ-a i DP-a. Gdje je koalicija danas? ORAŠAR OBORIO REKORD 4200 online ulaznica za Orašara nestalo za 70 sekundi, od utorka maraton čekanja za preostale. Od 20 sati samo na RTL-u - uživo iz Teksasa. Dobiva li Formula 1 najmlađeg svjetskog prvaka u povijesti.
Dostupno još 13 dana
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53:13
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 24.10.2026.

RTL Danas 24.10.2026.

Teme dana 24.10.2026. NOVI PROSVJEDI Novi neredi u Francuskoj - policija vodenim topovima i suzavcem rastjeruje prosvjednike. Uživo iz Pariza Ivana Ivanda Rožić. Sukobi s policijom i u Španjolskoj, Belgiji, Italiji i Albaniji. NEIZVJESNI IZBORI Pred Srbijom neizvjesni izbori. Dan uoči uživo iz Beograda. TRAGEDIJA NA AUTOCESTI Jedna osoba poginula, pet ozlijeđeno u teškoj nesreći na autocesti kod Masleničkog mosta. Automobil završio u provaliji. U SLUŽBI SIGURNOSTI Spašavanje iz stijene i na moru. Splitski GSS pokazao svoju moć za 70. obljetnicu. Vojnici, policajci i vatrogasci na testu snage i izdržljivosti u Zagrebu. Tko je u najboljoj formi? ANTONELLI NA PRAGU NASLOVA Leclerc najbrži na drugom treningu, Antonelli drugi - može li mladi Talijan već u Americi osigurati naslov?
Dostupno još 12 dana
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1:05:50
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 23.10.2026.

RTL Danas 23.10.2026.

Teme dana 23.10.2026. NESTAO HRVAT U CRNOM MORU Potraga za Hrvatom nestalim u napadu dronovima na brod u Crnom moru ušla u 8. dan. Novi napad na ključnoj ruti za ukrajinski izvoz! Hrvatski pomorci traže proglašenje ratne zone. IZBORI ODLUKE U SRBIJI U Srbiji predizborna šutnja - studenti održali sinoć završni skup u Beogradu. O neizvjesnim izborima uživo Ana Mlinarić. SANACIJA OTPADA U GOSPIĆU Sanirano tek jedan i pol posto otpada u Gospiću. Mogući novi prosvjedi građana. SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO Rasprodane sve ulaznice za utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Münchenu i Kölnu. Šansa za još koju - 1. prosinca. HRVATSKO VINO BUDUĆNOSTI Koje će hrvatske sorte opstati u budućnosti - odgovore smo potražili u prvom slavonskom laboratoriju za kvalitetu vina. HAJDUK SLAVI, DINAMO PO PRITISKOM Hajduk nastavlja europsku bajku - srušio i Tun! Dinamu poraz, Kovačeviću i dalje podrška.
Dostupno još 11 dana
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1:08:16
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 22.10.2026.

RTL Danas 22.10.2026.

Teme dana 22.10.2026. UEFA KAZNILA HAJDUK Hajduku stigla drastična kazna UEFA-e! Uz igru na praznom Poljudu, zbog bakljade i neprohodnih tribina moraju platiti 96 tisuća eura. EKSKLUZIVNO Nakon žestokog kritiziranja MUP-a Domovinski pokret smjenjuje svog državnog tajnika jer je stao na stranu policije zbog postupanja prema Torcidi. Gost RTL-a Danas Ivan Penava. NOVA ČLANICA EU-a? Crna Gora na korak do članstva u Europskoj uniji, ostaje još 6 otvorenih pitanja s Hrvatskom, među njima i ratna odšteta. AKCIJA POLICIJE Droga vrijedna 30 tisuća eura - improvizirani laboratorij za uzgoj i arsenal streljiva. Policija razotkrila 47-godišnjaka iz Kutine. NASELJA ZA UMIROVLJENIKE Vodimo vas u prvo naselje za umirovljenike u Hrvatskoj. 166 kućica u Sisku, Petrinji i Glini čeka nove stanare. VELIKA VEČER HRVATA U EUROPI Hajduk traži nastavak uspješnog niza u Švicarskoj, Dinamo na Maksimiru u lovu na proljeće u Europi.
Dostupno još 10 dana
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1:05:33
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 21.10.2026.

RTL Danas 21.10.2026.

Teme dana 21.10.2026. NAPETO U SRBIJI Vučićevi mediji objavili - uhićeni organizatori nereda s hrvatskim putovnicama. Ministarstvo: tvrdnje su neutemeljene, odgodite put u Srbiju. OPOZIV PAO - ZAHTJEVI RASTU Premijer dobio potporu većine - je li kupio i koalicijski mir. Domovinski pokret nakon obračuna s MUP-om traži još 22 milijuna eura. U KOKPITU RAFALEA Kraj velike hrvatsko-francuske vojne obuke za Rafale u Hrvatskoj. NEZADOVOLJNI LIJEČNICI Liječnici nezadovoljni zbog obračuna plaća, državi prijete tužbama. BIOGRAD BOAT SHOW Ploveća vila od 5 i pol milijuna eura. Pogledajte kako izgleda 210 kvadrata luksuza uz biogradsku rivu. BARCA PALA, EUROPA ZOVE! PSG nanio prvi poraz Barceloni. Dinamo i Hajduk sutra nastavljaju svoj europski put. Uživo iz Maksimira.
Dostupno još 9 dana
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1:05:03
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 20.10.2026.

RTL Danas 20.10.2026.

Teme dana 20.10.2026. TRZAVICE U KOALICIJI Zbog tjeralice za osumnjičenim bjeguncima iz Splita čelnik DP-a obrušio se na policiju i novinare. Što mu odgovora premijer? EUROPA POD PRITISKOM PROSVJEDA Policijski sat donio predah u Francuskoj prije novih prosvjeda. U Milano stiže još 500 vojnika. Imaju li prosvjedi u Europi zajednički nazivnik - gost Miro Kovač. PAO REVOLUT Milijuni korisnika Revoluta diljem svijeta i stotine tisuća u Hrvatskoj u problemu zbog pada sustava. Iz digitalne banke poručuju - vaš novac je siguran. BOŽIĆNICE UMIROVLJENICIMA Od nekoliko desetaka do više od stotinu eura - kolike će božićnice pojedini gradovi isplatiti umirovljenicima? TUŽNA SUDBINA BESKUĆNIKA Beskućnik s ugla Jurišićeve i dobri duh Zagreba još uvijek bez pokopa, jer ga nema tko platiti. RONALDO KAŽNJEN Smiješna kazna portugalskog saveza Cristianu Ronaldu: Mora platiti 255 eura.
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RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 19.10.2026.

RTL Danas 19.10.2026.

Teme dana 19.10.2026. RASTE BROJ OSUMNJIČENIH Zbog nacističkih povika u Splitu kazneno prijavljene 23 osobe, među njima i maloljetnik! Ministar Habijan za RTL Danas. OBRAČUN S PROSVJEDNICIMA Francuska Uvodi zabrane okupljanja, policija priznala da je bila nemoćna. Macron najavio obračun s nasilnicima. Prosvjedi u Italiji završili pljačkama. PLENKOVIĆEVIH 10 GODINA NA VLASTI Plenković od danas najdugovječniji aktualni premijer u Europskoj uniji - što je njegovih 10 godina na vlasti donijelo Hrvatskoj. NOVI ZAHTJEVI VLADI Poduzetnici i iznajmljivači predali 10 zahtjeva Vladi - počeli pregovori o plaćama u javnim i državnim službama. JAPAN PIŠE POVIJEST Krenula misija koja bi mogla riješiti jednu od najvećih tajni Marsa.
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RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 18.10.2026.

RTL Danas 18.10.2026.

Teme dana 18.10.2026. TJERALICA ZA HULIGANIMA Policija objavila tjeralicu za huliganima iz Splita. Uhićena još dvojica. Širi se popis identificiranih izgrednika. Sada ih je 20. RTL DOSJE Je li događaj iz Splita obično navijačko divljanje ili politička radikalizacija dijela društva? Za RTL DOSJE govori sociolog Krešimir Krolo. NEZADOVOLJSTVO PRERASLO U KAOS Prosvjedi se šire Europom. Nezadovoljstvo životnim standardnom! Stotine uhićenih u Parizu. 40 tisuća Hrvata u Francuskoj dobilo posebnu poruku Ministarstva. PAPA PRED HODOČASNICIMA Papa Lav 14.-ti s prozora Apostolske palače predvodio Angelus! Snažnim i jasnim glasom zahvalio na molitvama. SIDRENE CIJENE SADA SU BAZNE Umjesto sidrenih stižu nam bazne cijene. Stupaju na snagu za točno mjesec dana. Tko će isticati dvije cijene usluga, a tko je pošteđen? KESTENIJADA U PRIGORJU Miris jeseni. Kestenijada u Zelini. Uz slasne zalogaje, natjecanje za najmlađe i sajam domaćih proizvoda. HRGOVIĆ IZAZVAO PROTIVNIKA Hrvatski svjetski prvak pratio meč jedinog čovjeka koji ga je porazio, ušao u ring i tražio revanš.
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RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 17.10.2026.

RTL Danas 17.10.2026.

Teme dana 17.10.2026. TKO JE ODGOVORAN? Policija nastavlja identifikaciju i potragu za huliganima iz Splita! Suci prozivaju ministra Božinovića za paušalno kritiziranje sudova. Gošća RTL-a Danas - glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca. PROSVJEDI U HRVATSKOJ U Koprivnici novi prosvjed protiv megafarme Pilića. Mještani Pisarovine na nogama zbog smrada s njiva. PROSVJEDI U EUROPI Prosvjedi studenata u talijanskim gradovima protiv premijerke Meloni...Francuzi ustali protiv lošeg školstva i troškova života... PAPA NAPUSTIO BOLNICU Papa Lav XIV. napustio bolnicu Gemelli. Već sutra predvodit će molitvu za hodočasnike, a poznato je i na kojoj lokaciji. STAN PUN MAČAKA U stanu od 47 kvadrata na riječkim Pećinama držao 89 mačaka. Spasili ih volonteri. FESTIVAL SVJETLA Dubrovnik zasjao u tisućama boja. Od Pila preko Straduna i Kneževa dvora, do Gundulićeve poljane i Peskarije. HAJDUKOVE MLADE NADE Hajdukovi bili tići Šimun Hrgović i Marin Šotiček oduševili protiv Ajaxa. Je li vrijeme za poziv Slavena Bilića? RTL SCENA Samo za RTL scenu govori majka triju kćeri i jedna od nekad najuspješnijih hrvatskih manekenki Ljupka Gojić Mikić.
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RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 16.10.2026.

RTL Danas 16.10.2026.

Teme dana 16.10.2026. UHIĆENJA U SPLITU Troje uhićenih u Splitu nakon antisemitskog skandiranja u Torcidinom korteu. Policija identificirala još osoba, traju potrage. Za RTL Danas govori predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Pavasović Visković. OSUDE SRAMOTNOG PONAŠANJA Od HNS-a do državnog vrha - stižu osude sramotnog ponašanja dijela navijača u Splitu! Uživo gradonačelnik Šuta. PRVE FOTOGRAFIJE Vatikan objavio prve fotografije pape Lava nakon operacije tumora pluća. Misu slavio u bolnici, telefonski razgovarao s Putinom. PRŠUT ZA GUINESSA 300 rezača istovremeno rezalo pršut - u Tinjanu srušen Guinnessov rekord. ŽENA ZAPOVJEDNICA DVD-a Fužine ispisale povijest: prvi put, nakon 150 godina, žena odabrana za zapovjednicu Dobrovoljnog vatrogasnog društva. NOGOMETNA VEČER ZA PAMĆENJE Na Poljudu pao nizozemski Ajax, Dinamo pobijedio belgijski Anderleht. Bijelima prijeti velika kazna UEFE.
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RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 15.10.2026.

RTL Danas 15.10.2026.

Teme dana 15.10.2026. 15 GODINA ZA UBOJSTVO Bivšem policajcu Smažilu 15 godina za ubojstvo studentice Mihaele. Sud zaključio - nije bilo izravne namjere. NAPETO OKO STADIONA Split pod opsadom policije zbog obračuna navijača Hajduka i Ajaxa. Skandalozoni povici Torcide. Uoči Dinamove europske utakmice izišli detalji novog stadiona. Uživo iz Maksimira s reakcijama. VUČIĆ PO STAROM Vučićev predizborni manevar. Za miješanje u kampanju optužuje Hrvatsku vladu i medije. VELIKO PRIZNANJE RTL Danas prva redakcija nagrađena Oskarom sigurnosti. ESEJ SPORA I Matica hrvatska protiv novog eseja iz Hrvatskog jezika. Hoće li se povući iz mature?
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RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 14.10.2026.

RTL Danas 14.10.2026.

Teme dana 14.10.2026. ROMOBILI U REGISTRU Novi zakon za električne romobile - svako vozilo u registru, roditeljima kazne i do 3 tisuće eura. Gost ministar Božinović. LAV XIV. IMA RAK PLUĆA Papa se oporavlja od operacije raka pluća - što je adenokarcinom i kako se liječi u Hrvatskoj? UTAKMICA VISOKOG RIZIKA Dan uoči utakmice Ajax - Hajduk - uhićeno više od 30 navijača, dio bio naoružan noževima. Policija traži pomoć građana. SUĐENJE ZA SJEVERNI TOK U Njemačkoj počelo suđenje za sabotažu Sjevernog toka. Ukrajinac Uhićen u Hrvatskoj zatražio azil. HRVATI POMIČU GRANICE ZNANOSTI Znanstvenici s Ruđera ispisali povijest - njihovo otkriće donosi novi pogled na evoluciju. ZBOGOM, BARE! Posljednji ispraćaj Gorana Bare u Vinkovcima. Od glazbene legende oprostili se obitelj, prijatelji i kolege.
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1:06:17
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 13.10.2026.

RTL Danas 13.10.2026.

Teme dana 13.10.2026. PODIGNUT RAFALE Alarm na hrvatskom nebu. Sumnja na otmicu malteškog putničkog aviona. Vojska podignula Rafale. TOMAŠEVIĆ DIŽE POREZ Tomašević diže porez na nekretnine 60 posto - na zakonski maksimum. Tko će plaćati veći porez, a tko je oslobođen? BURNO U SABORU Plenković podnio izvješće o radu Vlade, većina oporbe napustila sabornicu. Uživo iz Sabora gdje traje rasprava o prijedlogu oporbe o premijerovu opozivu. NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD Roditelji bi uskoro mogli dobivati 800 eura za novorođeno dijete! Cilj je da dođe do 1000. Donosimo sve detalje. PAPA NA OPERACIJI Papa Lav 14.-ti primljen u bolnicu na operaciju pluća. Vjernici se mole za njegov oporavak. OD AJAXA DO AJAXA Uoči spektakla Hajduk – Ajax prisjetili smo se najvećeg uspjeha Hajduka – protiv istog kluba. Razgovarali smo s akterima iz 90-ih.
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1:05:51
RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 12.10.2026.

RTL Danas 12.10.2026.

Teme dana 12.10.2026. ZDRAVSTVENA OPASNOST Rajčice iz Italije zaražene salmonelom i u Hrvatskoj - otkrivamo gdje i što ako ste ih konzumirali. SVE TEŽE DO STANA Kamate na kredite rastu, a prema najnovijem istraživanju - povoljnije je bilo zadužiti se prije 5 godina. ALARM IZ ZATVORA Zatvori su pred rasulom - tvrde pravosudni policajci i traže hitan sastanak. Kako im odgovaraju iz ministarstva? PAPA SUTRA NA OPERACIJI Papa sutra na operaciji pluća, danas na audijencijama. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje. KAZNE ZA NOVAKE Prve kazne zbog nedolaska na preglede za obvezni vojni rok - najviša 500 eura. SOPIĆ ZA RTL SPORT Željko Sopić nakon trijumfa u Litvi - igrače više ne vodim na pumpu.
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