RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 12.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 12.09.2026. Veliki požar na južnoj strani Brača. Vatra se nezaustavljivo širi. Iznad otoka golemi oblak dima. Uživo s vatrogascima. Glavni ravnatelj policije priznao propuste prije femicida u Slatini. Ubojica se poslijepodne ubio u zatvoru. Doznajemo, provjeravat će se i rad tužiteljstva. RTL otkriva - u Otoku kod Vinkovaca na privatnoj parceli nezakonito odložene tone otpada - plastika i tekstil iz Italije. Suze, znoj i smijeh u Kopačevu. Kušale se ljute paprike. Tko je pobijedio i pojeo Karolinu? Prva utrka formule 1 u Madridu: Norris starta ispred Antonellija - Uzivo Nikolina Matosević.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska